Силовики ворвались в дом к гродненскому журналисту Анджею Почобуту









На каком основании дома Почобутов проводят обыск пока достоверно неизвестно. По неофициальной информации - в рамках уголовного дела за разжигание вражды.





24 марта главу непризнанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис закрытым судом осудили на 15 суток административного ареста за организацию и проведение праздника Казюки. Анджей Почобут - член этого союза.





"Режим Александра Лукашенко находится в политическом и экономическом кризисе. Ему необходимо отвлечь внимание общества от этого положения. Внешним врагом будет Польша, внутренним - польское меньшинство в Беларуси", - сказал после суда Анджей Почобут.