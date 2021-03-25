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Силовики ворвались в дом к гродненскому журналисту Анджею Почобуту
Источник материала: Партизан
Утром 25 марта начался обыск дома у гродненского журналиста Анджея Почобута. Его жена Оксана Почобут успела только написать: "Дома милиция в балаклавах. Звонить не дают".
На каком основании дома Почобутов проводят обыск пока достоверно неизвестно. По неофициальной информации - в рамках уголовного дела за разжигание вражды.
24 марта главу непризнанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис закрытым судом осудили на 15 суток административного ареста за организацию и проведение праздника Казюки. Анджей Почобут - член этого союза.
"Режим Александра Лукашенко находится в политическом и экономическом кризисе. Ему необходимо отвлечь внимание общества от этого положения. Внешним врагом будет Польша, внутренним - польское меньшинство в Беларуси", - сказал после суда Анджей Почобут.
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Утром 25 марта начался обыск дома у гродненского журналиста Анджея Почобута. Его жена Оксана Почобут успела только написать: "Дома милиция в балаклавах. Звонить не...
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