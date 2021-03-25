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В пылесос добавили лазерную систему для обнаружения пыли

25.03.2021 09:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пылесосные инновации на месте не стоят. Dyson анонсировала новую флагманскую модель, оборудованную лазерной системой обнаружения пыли. По сути, эти лазеры освещают пыль на полу. Флагманский пылесос V15 Detect с этой функцией стоит $700.

Судя по официальным изображениям, Dyson сумеет поселить чувство вины и ужаса, когда раскроет перед владельцем, насколько же пыльным может быть пол его квартиры.

В пылесос добавили лазерную систему для обнаружения пыли

Кроме этого, пылесос оборудован LCD-дисплеем, где отображаются различные режимы работы и оставшийся заряд батареи. На экране также отображаются размеры всасываемых частичек мусора благодаря акустическому пьезоэлектрическому датчику, который контролирует воздухозаборник и определяет размеры и количество всасываемой пыли.

В пылесос добавили лазерную систему для обнаружения пыли

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Пылесосные инновации на месте не стоят. Dyson анонсировала новую флагманскую модель, оборудованную лазерной системой обнаружения пыли. По сути, эти лазеры освещают...
 
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