В пылесос добавили лазерную систему для обнаружения пыли

Источник материала: Onliner

Пылесосные инновации на месте не стоят. Dyson анонсировала новую флагманскую модель, оборудованную лазерной системой обнаружения пыли. По сути, эти лазеры освещают пыль на полу. Флагманский пылесос V15 Detect с этой функцией стоит $700.

Судя по официальным изображениям, Dyson сумеет поселить чувство вины и ужаса, когда раскроет перед владельцем, насколько же пыльным может быть пол его квартиры.





Кроме этого, пылесос оборудован LCD-дисплеем, где отображаются различные режимы работы и оставшийся заряд батареи. На экране также отображаются размеры всасываемых частичек мусора благодаря акустическому пьезоэлектрическому датчику, который контролирует воздухозаборник и определяет размеры и количество всасываемой пыли.



