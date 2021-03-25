В США истребитель пятого поколения случайно подстрелил себя из собственной пушки

Источник материала: Tut.by

Истребитель короткого взлета и вертикальной посадки F-35B Корпуса морской пехоты США был поврежден снарядом из собственной 25-миллиметровой пушки. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на The Drive .

Источник: Military Watch

Инцидент произошел в штате Аризона еще 12 марта этого года, однако известно о нем стало только сейчас. Разрывом снаряда повредило нижнюю часть фюзеляжа. Летчик выжил и сумел посадить истребитель на базу, однако авария квалифицирована как «несчастный случай класса А». По шкале ЧП в вооруженных силах США это самый высокий уровень — класс А присваивают в случае полной потери самолета, гибели или инвалидности одного или нескольких членов экипажа или причинения материального ущерба на сумму не менее чем в 2,5 миллиона долларов.

Известно, что в момент выстрела из пушки взорвался 25-миллиметровый трассирующий полубронебойный осколочно-фугасный зажигательный снаряд" PGU-32 / B SAPHEI-T. Обычно это невозможно, так как взрыватель боеприпаса срабатывает уже после попадания в цель.