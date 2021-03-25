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В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

25.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

Эстафета олимпийского огня стартовала на территории футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима в Японии. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как сообщается, первым бегуном стала 34-летняя футболистка Адзуса Ивасимидзу, выступавшая в составе сборной страны с 2006 по 2016 годы. Из-за пандемии COVID-19 эстафета будет проходить в условиях специальных мер по предотвращению заболевания. Так, каждого факелоносца будут сопровождать около 10 работников оргкомитета Игр, а также сотрудники полиции, которые будут наблюдать за происходящим. Также будет контролироваться и процесс зажжения каждого нового факела.

Всего эстафета должна продлиться 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов всех 47 префектур страны. Как ожидается, участниками эстафеты станут около 10 тыс. человек.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 было решено перенести её на год вперед. В этом году Игры стартуют 23 июля и продляться до 8 августа.

Фото: Pixabay

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Эстафета олимпийского огня стартовала на территории футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима в Японии. Об этом сообщает БЕЛТА. Как...
 
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