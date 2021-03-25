Источник материала: Хартия'97

СМИ: Трамп ведет переговоры с разработчиками приложений для создания собственной соцсети 25.03.2021, 10:11

дональд трамп

фото: AP

Одним из главных претендентов на контракт стала малоизвестная платформа.

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с разработчиками мобильных приложений для создания собственной социальной сети, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Среди приложений для социальных сетей, с которыми ведет переговоры экс-президент и его советник Дэн Скавино, одним из главных претендентов является малоизвестная платформа для соцсетей FreeSpace.

По словам осведомленного собеседника, Трамп еще не принял окончательного решения по поводу социальной сети.

«Это может быть любая из нескольких компаний из большого числа встреч, проводимых на этой неделе», — сказал источник.

Старший советник Трампа Джейсон Миллер заявлял Fox News, что бывший президент США планирует через две-три недели создать собственную соцсеть, чтобы через нее возобновить общение с согражданами. По его словам, социальная платформа Трампа будет «очень большой» и привлечет «десятки миллионов» пользователей.

Дональд Трамп после штурма Капитолия в январе был навсегда отлучен от Twitter и других социальных сетей, таких как Facebook. Его аккаунты заблокировали из-за «риска к дальнейшему подстрекательству к насилию».

Бывший американский президент заявил, что не планирует возвращаться в Twitter, назвав соцсеть «скучной».

По словам племянницы экс-президента Мэри, Трампа «не волновала политика» и куда больше он расстроился из-за решения Twitter навсегда заблокировать его учетную запись.

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