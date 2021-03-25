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Медики назвали рыбу, которую нужно употреблять для здоровья сердца

25.03.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали рыбу, которую нужно употреблять для здоровья сердца

  • 25.03.2021, 10:03
  • 3,204
Медики назвали рыбу, которую нужно употреблять для здоровья сердца

Она является хорошим источником омега-3 кислот.

Рыба по мнению медиков — хороший источник белка, ненасыщенных жирных кислот и витаминов А, Е и D. Но в первую очередь она содержит омега-3 жирные кислоты, пишет u-news.com.ua.

Они должны поступать в организм с продуктами питания, так как не вырабатываются в организме, Омега-3 жирные кислоты участвуют во многих важных процессах в организме. Например, они важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Хорошим источником омега-3 кислот является сельдь. Помните, что рыбу есть нужно обязательно, причем жирную из холодных морских глубин: сельдь, скумбрию, лососевые.

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Она является хорошим источником омега-3 кислот.
 
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