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На матч Беларусь — Гондурас пришли 425 человек. С красно-зелеными флагами

25.03.2021 10:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На матч футбольных сборных Беларуси и Гондураса пришли 425 человек. Это был товарищеский поединок, он прошёл в среду в Жодино. Была зафиксирована ничья 1:1.


Некоторые болельщики были с красно-зелёными флагами / Скриншот с видео "Беларусь 5"

На матч футбольных сборных Беларуси и Гондураса пришли 425 человек, пишет euroradio.fm. Это был товарищеский поединок, он прошёл в среду в Жодино. Была зафиксирована ничья 1:1.

Белорусская сборная занимает в рейтинге FIFA 88-е место, Гондурас — 64-е.

27 марта сборная Беларуси домашним матчем с эстонцами стартует в отборе чемпионата мира.
 
 
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На матч футбольных сборных Беларуси и Гондураса пришли 425 человек. Это был товарищеский поединок, он прошёл в среду в Жодино. Была зафиксирована ничья 1:1.
 
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