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На матч Беларусь — Гондурас пришли 425 человек. С красно-зелеными флагами
Источник материала: Партизан
На матч футбольных сборных Беларуси и Гондураса пришли 425 человек. Это был товарищеский поединок, он прошёл в среду в Жодино. Была зафиксирована ничья 1:1.
Некоторые болельщики были с красно-зелёными флагами / Скриншот с видео "Беларусь 5"
На матч футбольных сборных Беларуси и Гондураса пришли 425 человек,
Белорусская сборная занимает в рейтинге FIFA 88-е место, Гондурас — 64-е.
27 марта сборная Беларуси домашним матчем с эстонцами стартует в отборе чемпионата мира.
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На матч футбольных сборных Беларуси и Гондураса пришли 425 человек. Это был товарищеский поединок, он прошёл в среду в Жодино. Была зафиксирована ничья 1:1.
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