Генпрокуратура возбудила уголовное дело против главы Союза поляков и «иных лиц»

Как сообщает прокуратура, уголовное дело возбуждено «в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и иных лиц» по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь.





Ст. 130 ч. 3: Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни совершенное группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.





— Указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действующих во время и после Великой Отечественной, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества. Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа, — заявили в прокуратуре.





Напомним, что Анжелика Борис вчера получила 15 суток административного ареста. И теперь понятно, что это только начало. 25 марта утром с обыском силовики пришли в дом известного журналиста и активиста организации Анджея Почобута.