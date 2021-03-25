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Генпрокуратура возбудила уголовное дело против главы Союза поляков и «иных лиц»

25.03.2021 10:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральная прокуратура возбудила против Анжелики Борис и «иных лиц» уголовное дело по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против главы Союза поляков и «иных лиц»
Как сообщает прокуратура, уголовное дело возбуждено «в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и иных лиц» по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь.

Ст. 130 ч. 3: Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни совершенное группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

— Указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действующих во время и после Великой Отечественной, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества. Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа, — заявили в прокуратуре.

Напомним, что Анжелика Борис вчера получила 15 суток административного ареста. И теперь понятно, что это только начало. 25 марта утром с обыском силовики пришли в дом известного журналиста и активиста организации Анджея Почобута.
 
Теги: Гродно
 
 
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Генеральная прокуратура возбудила против Анжелики Борис и «иных лиц» уголовное дело по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной...
 
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