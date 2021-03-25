Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась от перелетов в Минск









Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 63,57 доллара за баррель, что на 0,84 доллара (1,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.





Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет 60,18 доллара за баррель, что на 1 доллар (1,63%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.