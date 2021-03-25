Необычные скорые со спецзащитой замечены в Минске









Базовые фургоны — это MAN TGE, «близнецы» Volkswagen Crafter, собираемые на польском заводе Volkswagen в городе Вжесня.





Как минимум одна карета скорой помощи на базе MAN TGE с прошлого года работает в Минской области. Периодически ее можно видеть и на столичных улицах. Однако этот автомобиль точно медицинский и точно принадлежит Минздраву. Никакой спецзащиты у него нет.





Пока невозможно точно определить, какое ведомство является заказчиком защищенной медтехники со стоянки у «Колизея» — Минздрав, или, например, медицинская служба Внутренних войск МВД, или другое. Не совсем понятным остается и назначение фронтальной защиты медицинских машин для работы в городе.