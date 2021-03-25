Не Осмоловка, конечно, но грустно. В Минске сносят старый квартал рядом со знаменитой водонапорной башней

Здесь нет такого ансамбля зданий, как в Осмоловке, на защиту которой дружно поднялись минчане. Но есть старые здания, которых немного жалко. А местные жители говорят, что с ними до сих пор не согласованы вопросы переезда.





До сих пор не получили предложений от застройщика, а соседний дом уже сносят

Жители дома №13 по улице Железнодорожной ещё в январе 2019 года получили решение Мингорисполкома об изъятии земельных участков. В течение двух лет компания "Белбизнесресурсы", выигравшая аукцион по продаже этой территории, должна была расселить жителей квартала.





— Мы до сих пор не получили от застройщика никаких конкретных предложений по переезду, — жалуются Еврорадио жильцы дома №13. — Знаем только, что строительно-монтажному управлению, которое занимало дом №11 по улице Железнодорожной [деревянная зелёная двухэтажка. — Еврорадио], накануне Нового года предложили денежную компенсацию, а здание опечатали.





Крепкая кирпичная двухэтажка, в которой они живут, ещё не выглядит заброшенной. А снос соседнего дома уже в самом разгаре.









Дом №13 по Железнодорожной ещё не сносят / Еврорадио





— Мы не очень понимаем, о каком общественном обсуждении может идти речь, если эту территорию продали с аукциона ещё два года назад, — продолжают жители квартала. — И при этом мы всё ждём, что нам предложат взамен за наше жильё.





Согласно проекту, на месте промышленных и коммунальных зон появятся жилые и общественные. На месте малоэтажного жилья появятся многоэтажки. Частный сектор оставят, но намерены уплотнить: вместо 2,7 тысячи человек, которые живут здесь сейчас, будет 6,9 тысячи.









Единственная Детская хореографическая школа в Минске превратится в общеобразовательную





Планом предусмотрено, что в квартале построят детский сад, а Детскую хореографическую школу — единственную в Минске — перепрофилируют в общеобразовательную. Директор ДХШ заслуженный деятель культуры Ирина Дорохина решительно несогласна со сменой профиля школы.





— Наша школа как отдельное учреждение успешно работает уже почти 30 лет. Мы подготовили артистов для Музыкального театра, ансамбля "Хорошки", арт-группы "Белорусы" и множества других. У нас учатся дети всех возрастов — приезжают из Малиновки, Курасовщины, Серебрянки, Тракторного завода, Прилук, Нового Двора, Боровлян и даже Фаниполя.





В феврале 2017 года школа закончила капитальный ремонт первого корпуса. Дорохина говорит, что сейчас здесь есть девять специальных классов с разным покрытием пола для разных танцев. И что, сделать на этом месте обычную общеобразовательную школу?





Еврорадио пыталось связаться с администрацией Московского района и компанией "Белбизнесресурсы", но пока что наши вопросы остаются без ответов. пыталось связаться с администрацией Московского района и компанией "Белбизнесресурсы", но пока что наши вопросы остаются без ответов.



