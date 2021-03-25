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1,6-литровые Lada XRAY можно будет взять с «роботом»

25.03.2021 10:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Отличные новости для поклонников Lada XRAY. Если помните, модель предлагалась только в одном «автоматическом» варианте — с 1,8-литровым «вазовским» мотором и «роботом». Как пишет Drom, россияне решили расширить предложение.

На этой неделе «робот» стал доступен еще и для менее мощного 1,6-литрового движка 21129 (106 л. с.). Это опустило нижний порог цены на двухпедальный XRAY (белорусский прайс объявят позже). Для таких версий Lada XRAY доступны три комплектации — Comfort, #Club или Luxe/Prestige.

На машину ставится коробка последней версии — с прошивкой AMT 3,0. Обещают улучшенную надежность и скорострельность. За счет нового алгоритма переключение передач занимает на 30% меньше времени. Появился зимний режим, который позволяет стартовать сразу со второй ступени.

Напомним, что модель Lada XRAY Cross выделена в отдельное семейство. Для этой модели предлагается связка 1,6-литрового бензинового двигателя Nissan HR16 (Renault H4M) и бесступенчатого вариатора Jatco JF015E.

LADA Vesta I, 2016 г.в., 90 000 км
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
17 865 р.
6800$ / 5748€
LADA Granta I Plus, 2014 г.в., 111 000 км
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
11 675 р.
4444$ / 3756€
LADA Largus I, 2015 г.в., 91 000 км
серый, фургон, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
13 793 р.
5250$ / 4438€
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Отличные новости для поклонников Lada XRAY. Если помните, модель предлагалась только в одном «автоматическом» варианте — с 1,8-литровым «вазовским» мотором...
 
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