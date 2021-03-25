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1,6-литровые Lada XRAY можно будет взять с «роботом»
Источник материала: Onliner
Отличные новости для поклонников Lada XRAY. Если помните, модель предлагалась только в одном «автоматическом» варианте — с 1,8-литровым «вазовским» мотором и «роботом». Как пишет
На этой неделе «робот» стал доступен еще и для менее мощного 1,6-литрового движка 21129 (106 л. с.). Это опустило нижний порог цены на двухпедальный XRAY (белорусский прайс объявят позже). Для таких версий Lada XRAY доступны три комплектации — Comfort, #Club или Luxe/Prestige.
На машину ставится коробка последней версии — с прошивкой AMT 3,0. Обещают улучшенную надежность и скорострельность. За счет нового алгоритма переключение передач занимает на 30% меньше времени. Появился зимний режим, который позволяет стартовать сразу со второй ступени.
Напомним, что модель Lada XRAY Cross выделена в отдельное семейство. Для этой модели предлагается связка 1,6-литрового бензинового двигателя Nissan HR16 (Renault H4M) и бесступенчатого вариатора Jatco JF015E.
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
серый, фургон, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Отличные новости для поклонников Lada XRAY. Если помните, модель предлагалась только в одном «автоматическом» варианте — с 1,8-литровым «вазовским» мотором...
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