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Microsoft показала новый дизайн папок «Документов», «Загрузок» и других

25.03.2021 10:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Microsoft сейчас работает над большим обновлением для Windows 10 под названием Sun Valley. В его рамках будут переработаны меню «Пуск», центр действий, значки и т. д. Превью версии обновленной операционной системы стало доступно участникам программы тестирования Windows 10 Insider Preview.

Они заметили переработанные значки «Рабочего стола», «Документов», «Загрузок», «Музыки» и других. В Microsoft постарались сделать их более наглядными и привести к единому Fluent Design, который выбран для операционки.

Новые значки будут представлены широкой публике с выходом обновления Windows 10 21H2. Как следует из его названия, релиз запланирован на вторую половину 2021 года.

Microsoft показала новый дизайн папок «Документов», «Загрузок» и других

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Microsoft сейчас работает над большим обновлением для Windows 10 под названием Sun Valley. В его рамках будут переработаны меню «Пуск», центр действий, значки и т. д. Превью...
 
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