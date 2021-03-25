Microsoft показала новый дизайн папок «Документов», «Загрузок» и других

Источник материала: Onliner

Microsoft сейчас работает над большим обновлением для Windows 10 под названием Sun Valley. В его рамках будут переработаны меню «Пуск», центр действий, значки и т. д. Превью версии обновленной операционной системы стало доступно участникам программы тестирования Windows 10 Insider Preview.

Они заметили переработанные значки «Рабочего стола», «Документов», «Загрузок», «Музыки» и других. В Microsoft постарались сделать их более наглядными и привести к единому Fluent Design, который выбран для операционки.

Новые значки будут представлены широкой публике с выходом обновления Windows 10 21H2. Как следует из его названия, релиз запланирован на вторую половину 2021 года.



