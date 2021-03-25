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Кредиты на технику в магазинах. Нашли варианты без переплат

25.03.2021 10:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY изучил условия партнерских предложений банков и магазинов бытовой и другой техники и проверил, будут ли они выгоднее. Скажем сразу: будут. И есть даже беспроцентные.


Фото: Reuters

В обзоре мы собрали безналичные кредиты и рассрочки на товары в магазинах бытовой техники — партнерах банков. Из обзора исключались кредиты наличными, карты рассрочки и кредитные карты, а также партнерские кредиты на товары других категорий.

Банковские кредиты на товары

Партнерские кредиты на товары категории «Бытовая техника» мы собрали в таблице ниже. Такие кредиты оформляют в семи банках.

Банк, кредит

Ставка; Сумма; Срок; Справка о доходах

Магазины техники — партнеры банка

Банк ВТБ,
Экспресс-кредит

29,9%; от 50 до 10 тыс BYN; от 3 до 36 месяцев; без справки о доходах

Атлант Техно, 5 элемент, Стрела (Могилев), Гефест (Барановичи), интернет-магазин Зеон Плюс (г. Гомель), Электросила, ОМА, Добрый Дом (г. Барановичи), Вулкан (г. Витебск)

Банк Дабрабыт,
Кредит «Легкий», «На покупки»

0,000001%-29,99% в зависимости от магазина и товара; от 50 до 10 тыс BYN; до 60 месяцев; без справки о доходах

Основные партнеры: 21vek.by, Электросила и 5 элемент

Банк Решение,
Кредит через партнерскую сеть

Зависит от магазина; от 200 до 10 тыс BYN; от 6 месяцев до 5 лет; без справки о доходах

???

Беларусбанк,
Партнер online

4% при сроке до 6 месяцев, 8,5% — до 9 месяцев, 11% — до 12 месяцев; до 200 БВ; без справки о доходах до 20 БВ

244 партнера в категории «Электроника и бытовая техника» в т.ч. Электросила, интернет-магазин 234.by, s-video.by и др.

Приорбанк,
Электронный кредит «Лучшие покупки»

18%; от 160 до 4,5 тыс BYN; 6 месяцев; без справки о доходах

Партнерский кредит с магазином 21vek.by

Статусбанк,
Быстрый покупки онлайн

25%; от 50 до 5 тыс BYN; 36 месяцев; без справки о доходах

в онлайн-гипермаркете E-DOSTAVKA.BY (техника в разделе «Бытовая техника»)

Технобанк,
Рассрочка

9,99%; от 200 до 6 тыс BYN; от 3 до 9 месяцев; без справки о доходах

Интернет-магазины Аtior.by, atex.shop.by, dostavim.by и ряд других

Банк, кредит

Ставка; Сумма; Срок; Справка о доходах

Магазины техники — партнеры банка

Банк ВТБ,
Экспресс-кредит

29,9%; от 50 до 10 тыс BYN; от 3 до 36 месяцев; без справки о доходах

Атлант Техно, 5 элемент, Стрела (Могилев), Гефест (Барановичи), интернет-магазин Зеон Плюс (г. Гомель), Электросила, ОМА, Добрый Дом (г. Барановичи), Вулкан (г. Витебск)

Банк Дабрабыт,
Кредит «Легкий», «На покупки»

0,000001%-29,99% в зависимости от магазина и товара; от 50 до 10 тыс BYN; до 60 месяцев; без справки о доходах

Основные партнеры: 21vek.by, Электросила и 5 элемент

Банк Решение,
Кредит через партнерскую сеть

Зависит от магазина; от 200 до 10 тыс BYN; от 6 месяцев до 5 лет; без справки о доходах

???

Беларусбанк,
Партнер online

4% при сроке до 6 месяцев, 8,5% — до 9 месяцев, 11% — до 12 месяцев; до 200 БВ; без справки о доходах до 20 БВ

244 партнера в категории «Электроника и бытовая техника» в т.ч. Электросила, интернет-магазин 234.by, s-video.by и др.

Приорбанк,
Электронный кредит «Лучшие покупки»

18%; от 160 до 4,5 тыс BYN; 6 месяцев; без справки о доходах

Партнерский кредит с магазином 21vek.by

Статусбанк,
Быстрый покупки онлайн

25%; от 50 до 5 тыс BYN; 36 месяцев; без справки о доходах

в онлайн-гипермаркете E-DOSTAVKA.BY (техника в разделе «Бытовая техника»)

Технобанк,
Рассрочка

9,99%; от 200 до 6 тыс BYN; от 3 до 9 месяцев; без справки о доходах

Интернет-магазины Аtior.by, atex.shop.by, dostavim.by и ряд других
  • Процентные ставки по партнерским программам могут отличаться в разы. Минимальная ставка составила 4% годовых по кредиту Беларусбанка сроком до 6 месяцев, чуть дороже обойдется рассрочка от Технобанка — 9,99%. Самая высокая ставка 29,9% в Банке ВТБ и до 29,99% в Банке Дабрабыт на сроки до 36 и до 60 месяцев соответственно;
  • Сроки кредитования различаются также значительно: от 3 месяцев до 5 лет;
  • Совершить покупки за счет кредита можно на пару тысяч рублей. Максимальная сумма до 10 тысяч доступна в Банке ВТБ и Банке Дабрабыт;
  • Для покупки техники в кредит справка о доходах не понадобится. Исключение — Беларусбанк, если сумму покупки в кредит превышает 20 базовых величин;

Среди магазинов-партнеров у банков предсавлены самые популярные варианты: Электросила, 5 элемент, онлайн-гипермаркет e-dostavka.by (да, там тоже можно купить технику), интернет-магазин atior.by, ряд региональных магазинов бытовой техники и другие.

А что в самих магазинах?

Самые выгодные и актуальные условия можно узнать только в самих магазинах. Поэтому мы выбрали пять разных магазинов техники и изучили условия покупки товаров в рассрочку и кредит. Что из этого вышло — в таблице.

Магазин техники

Банк, кредит

Условия

Электросила

Банк ВТБ,
Рассрочка

0,0001% на 3−12 месяцев без первоначального взноса, или на 18 месяцев и взносом 30%, или 24 месяца и взносом 45%; от 50 до 10 тыс BYN

Банк ВТБ,
ХитКредит

14,6% на 12,18 или 24 месяца или 0,0001% — первые 10 месяцев, далее — 14,6%; 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

Банк ВТБ,
Кредит

29,9%; от 3 до 36 месяцев; до 3 тыс BYN

Банк Дабрабыт,
Рассрочка

0,000001% на 6−12 месяцев без первоначального взноса, или на 18 месяцев и взносом 30%, или 24 месяца и взносом 45%; от 50 до 10 тыс BYN

Банк Дабрабыт,
ХитКредит

14,69%; 6−36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

Банк Дабрабыт,
Кредит

29,99%; от 13 до 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

Банк БелВЭБ,
ХитКредит

9,99% — первый месяц, далее 14,69%; от 6 до 36 месяцев; до 10 тыc BYN (для ИП до 3 тыс BYN)

Банк БелВЭБ,
Рассрочка

0,0000001%; 3 месяца; от 50 до 7 тыс BYN

Идея Банк,
ХитКредит

14,68%; 6, 10 или 12 месяцев; от 20 до 10 тыс BYN

Идея Банк,
Рассрочка

0,0001%; 3 месяца; от 20 до 10 тыс BYN

5 элемент

Банк ВТБ,
Экспресс-кредит

0.0001% первые 12 месяцев, далее 14,6% без первоначального взноса; 24 месяца; от 50 до 10 тыс BYN
или
0.0001% первые 18 месяцев, далее 14,6% со взносом 20%; 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

Банк ВТБ,
Рассрочка

0.0001%; 6 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

Банк ВТБ,
Экспресс-кредит «Выгодный»

14,6%; от 3 до 24 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

Банк ВТБ,
Купи выгодно

29,9%; от 3 до 36 месяцев; от 50 до 7 тыс BYN

Банк Дабрабыт,
Рассрочка

0,0001%; от 6 до 12 месяцев без первоначального взноса, на 18 месяцев со взносом 0-20%; от 50 до 10 тыс BYN

Банк Дабрабыт,
Комбо Кредит

14,69%; от 12 до 24 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

РРБ-Банк,
Рассрочка

0,0001%; на 6 и 12 месяцев без первоначального взноса, на 18 месяцев со взносом 20%; от 150 до 7 тыс BYN

РРБ-Банк,
Кредит Комбо

14,69%; от 12 до 24 месяцев; от 200 до 15 тыс BYN

Paritetbank,
Рассрочка «Золотая осень»

0,0001%; от 6 до 12 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

Банк БелВЭБ,
Новае стагоддзе

9,99% первый месяц, далее 14,69%; от 6 до 24 месяцев; от 50 до 7 тыс BYN

Интернет-магазин 21vek.by

Paritetbank, Банк ВТБ, Приорбанк, Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Идея Банк, Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк,

Лизинговая компания Изи Кредит.

в зависимости от первоначального взноса, срока кредитования и банка условия будут различаться. 14,68−29,9%; от 3 до 36 месяцев; без справки о доходах; оформление онлайн

Фирменный интернет-магазин atlantshop.by

РРБ-Банк, Банк БелВЭБ, Paritetbank, Банк ВТБ

беспроцентная рассрочка на 3 и 6 месяцев; на ряд товаров есть беспроцентная рассрочка на 12 месяцев от Paritetbank

Интернет-магазин techno.by

Рассрочки в РРБ-Банке, Paritetbank и Банк ВТБ, Банк БелВЭБ

беспроцентная рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса в РРБ-Банке и в Paritetbank, в Банке ВТБ -20%; на 3 месяца в Банке БелВЭБ

Банк ВТБ,
Кредит

29,9%; до 36 месяцев; от 100 BYN

Альфа-Банк,
Кредит

23,9% 36 месяцев; от 100 BYN

Беларусбанк,
Партнер Оптимальный для товаров белорусского пр-ва, Потребительский кредит

11,25% 36 месяцев; от 100 BYN

Магазин техники

Банк, кредит

Условия

Электросила

Банк ВТБ,
Рассрочка

0,0001% на 3−12 месяцев без первоначального взноса, или на 18 месяцев и взносом 30%, или 24 месяца и взносом 45%; от 50 до 10 тыс BYN

Банк ВТБ,
ХитКредит

14,6% на 12,18 или 24 месяца или 0,0001% — первые 10 месяцев, далее — 14,6%; 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

Банк ВТБ,
Кредит

29,9%; от 3 до 36 месяцев; до 3 тыс BYN

Банк Дабрабыт,
Рассрочка

0,000001% на 6−12 месяцев без первоначального взноса, или на 18 месяцев и взносом 30%, или 24 месяца и взносом 45%; от 50 до 10 тыс BYN

Банк Дабрабыт,
ХитКредит

14,69%; 6−36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

Банк Дабрабыт,
Кредит

29,99%; от 13 до 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

Банк БелВЭБ,
ХитКредит

9,99% — первый месяц, далее 14,69%; от 6 до 36 месяцев; до 10 тыc BYN (для ИП до 3 тыс BYN)

Банк БелВЭБ,
Рассрочка

0,0000001%; 3 месяца; от 50 до 7 тыс BYN

Идея Банк,
ХитКредит

14,68%; 6, 10 или 12 месяцев; от 20 до 10 тыс BYN

Идея Банк,
Рассрочка

0,0001%; 3 месяца; от 20 до 10 тыс BYN

5 элемент

Банк ВТБ,
Экспресс-кредит

0.0001% первые 12 месяцев, далее 14,6% без первоначального взноса; 24 месяца; от 50 до 10 тыс BYN
или
0.0001% первые 18 месяцев, далее 14,6% со взносом 20%; 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

Банк ВТБ,
Рассрочка

0.0001%; 6 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

Банк ВТБ,
Экспресс-кредит «Выгодный»

14,6%; от 3 до 24 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

Банк ВТБ,
Купи выгодно

29,9%; от 3 до 36 месяцев; от 50 до 7 тыс BYN

Банк Дабрабыт,
Рассрочка

0,0001%; от 6 до 12 месяцев без первоначального взноса, на 18 месяцев со взносом 0-20%; от 50 до 10 тыс BYN

Банк Дабрабыт,
Комбо Кредит

14,69%; от 12 до 24 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

РРБ-Банк,
Рассрочка

0,0001%; на 6 и 12 месяцев без первоначального взноса, на 18 месяцев со взносом 20%; от 150 до 7 тыс BYN

РРБ-Банк,
Кредит Комбо

14,69%; от 12 до 24 месяцев; от 200 до 15 тыс BYN

Paritetbank,
Рассрочка «Золотая осень»

0,0001%; от 6 до 12 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN

Банк БелВЭБ,
Новае стагоддзе

9,99% первый месяц, далее 14,69%; от 6 до 24 месяцев; от 50 до 7 тыс BYN

Интернет-магазин 21vek.by

Paritetbank, Банк ВТБ, Приорбанк, Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Идея Банк, Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк,

Лизинговая компания Изи Кредит.

в зависимости от первоначального взноса, срока кредитования и банка условия будут различаться. 14,68−29,9%; от 3 до 36 месяцев; без справки о доходах; оформление онлайн

Фирменный интернет-магазин atlantshop.by

РРБ-Банк, Банк БелВЭБ, Paritetbank, Банк ВТБ

беспроцентная рассрочка на 3 и 6 месяцев; на ряд товаров есть беспроцентная рассрочка на 12 месяцев от Paritetbank

Интернет-магазин techno.by

Рассрочки в РРБ-Банке, Paritetbank и Банк ВТБ, Банк БелВЭБ

беспроцентная рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса в РРБ-Банке и в Paritetbank, в Банке ВТБ -20%; на 3 месяца в Банке БелВЭБ

Банк ВТБ,
Кредит

29,9%; до 36 месяцев; от 100 BYN

Альфа-Банк,
Кредит

23,9% 36 месяцев; от 100 BYN

Беларусбанк,
Партнер Оптимальный для товаров белорусского пр-ва, Потребительский кредит

11,25% 36 месяцев; от 100 BYN
  • Чаще всего рассрочки и кредиты на технику можно оформить через Банк ВТБ, Банк БелВЭБ и Банк Дабрабыт. Кстати, вариант рассрочки и кредита можно найти как в крупных оффлайн-магазинах, так и в небольших интернет-магазинах;
  • Процентные ставки по рассрочке близки к нулю, максимальный срок без первоначального взноса — 12 месяцев, со взносом 20% погашение долга по некоторым рассрочкам можно растянуть до 18 месяцев;
  • Если оформлять кредит, то он обойдется в 11,25−29,9%, максимальный срок — 36 месяцев;
  • Для получения кредита или рассрочки в магазине нужен только паспорт. Поручительство, справка о доходах, страховки и другие документы не требуются;
  • Отметим, что в случае покупки в рассрочки скидки и акции на товары не действуют и рассрочка оформляется на полную стоимость товара;
  • Условия покупки внутри магазина различаются в зависимости от товара. Например, в магазинах «5 элемент» рассрочка доступна только для ряда товаров, выделенных соответствующим знаком.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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FINANCE.TUT.BY изучил условия партнёрских предложений банков и магазинов бытовой и другой техники и проверил, будут ли они выгоднее. Скажем сразу: будут. И есть даже...
 
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