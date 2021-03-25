Кредиты на технику в магазинах. Нашли варианты без переплат

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FINANCE.TUT.BY изучил условия партнерских предложений банков и магазинов бытовой и другой техники и проверил, будут ли они выгоднее. Скажем сразу: будут. И есть даже беспроцентные.



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В обзоре мы собрали безналичные кредиты и рассрочки на товары в магазинах бытовой техники — партнерах банков. Из обзора исключались кредиты наличными, карты рассрочки и кредитные карты, а также партнерские кредиты на товары других категорий.

Банковские кредиты на товары

Партнерские кредиты на товары категории «Бытовая техника» мы собрали в таблице ниже. Такие кредиты оформляют в семи банках.

Банк, кредит Ставка; Сумма; Срок; Справка о доходах Магазины техники — партнеры банка Банк ВТБ,

Экспресс-кредит 29,9%; от 50 до 10 тыс BYN; от 3 до 36 месяцев; без справки о доходах Атлант Техно, 5 элемент, Стрела (Могилев), Гефест (Барановичи), интернет-магазин Зеон Плюс (г. Гомель), Электросила, ОМА, Добрый Дом (г. Барановичи), Вулкан (г. Витебск) Банк Дабрабыт,

Кредит «Легкий», «На покупки» 0,000001%-29,99% в зависимости от магазина и товара; от 50 до 10 тыс BYN; до 60 месяцев; без справки о доходах Основные партнеры: 21vek.by, Электросила и 5 элемент Банк Решение,

Кредит через партнерскую сеть Зависит от магазина; от 200 до 10 тыс BYN; от 6 месяцев до 5 лет; без справки о доходах ??? Беларусбанк,

Партнер online 4% при сроке до 6 месяцев, 8,5% — до 9 месяцев, 11% — до 12 месяцев; до 200 БВ; без справки о доходах до 20 БВ 244 партнера в категории «Электроника и бытовая техника» в т.ч. Электросила, интернет-магазин 234.by, s-video.by и др. Приорбанк,

Электронный кредит «Лучшие покупки» 18%; от 160 до 4,5 тыс BYN; 6 месяцев; без справки о доходах Партнерский кредит с магазином 21vek.by Статусбанк,

Быстрый покупки онлайн 25%; от 50 до 5 тыс BYN; 36 месяцев; без справки о доходах в онлайн-гипермаркете E-DOSTAVKA.BY (техника в разделе «Бытовая техника») Технобанк,

Рассрочка 9,99%; от 200 до 6 тыс BYN; от 3 до 9 месяцев; без справки о доходах Интернет-магазины Аtior.by, atex.shop.by, dostavim.by и ряд других

Банк, кредит Ставка; Сумма; Срок; Справка о доходах Магазины техники — партнеры банка Банк ВТБ,

Экспресс-кредит 29,9%; от 50 до 10 тыс BYN; от 3 до 36 месяцев; без справки о доходах Атлант Техно, 5 элемент, Стрела (Могилев), Гефест (Барановичи), интернет-магазин Зеон Плюс (г. Гомель), Электросила, ОМА, Добрый Дом (г. Барановичи), Вулкан (г. Витебск) Банк Дабрабыт,

Кредит «Легкий», «На покупки» 0,000001%-29,99% в зависимости от магазина и товара; от 50 до 10 тыс BYN; до 60 месяцев; без справки о доходах Основные партнеры: 21vek.by, Электросила и 5 элемент Банк Решение,

Кредит через партнерскую сеть Зависит от магазина; от 200 до 10 тыс BYN; от 6 месяцев до 5 лет; без справки о доходах ??? Беларусбанк,

Партнер online 4% при сроке до 6 месяцев, 8,5% — до 9 месяцев, 11% — до 12 месяцев; до 200 БВ; без справки о доходах до 20 БВ 244 партнера в категории «Электроника и бытовая техника» в т.ч. Электросила, интернет-магазин 234.by, s-video.by и др. Приорбанк,

Электронный кредит «Лучшие покупки» 18%; от 160 до 4,5 тыс BYN; 6 месяцев; без справки о доходах Партнерский кредит с магазином 21vek.by Статусбанк,

Быстрый покупки онлайн 25%; от 50 до 5 тыс BYN; 36 месяцев; без справки о доходах в онлайн-гипермаркете E-DOSTAVKA.BY (техника в разделе «Бытовая техника») Технобанк,

Рассрочка 9,99%; от 200 до 6 тыс BYN; от 3 до 9 месяцев; без справки о доходах Интернет-магазины Аtior.by, atex.shop.by, dostavim.by и ряд других

Процентные ставки по партнерским программам могут отличаться в разы. Минимальная ставка составила 4% годовых по кредиту Беларусбанка сроком до 6 месяцев, чуть дороже обойдется рассрочка от Технобанка — 9,99%. Самая высокая ставка 29,9% в Банке ВТБ и до 29,99% в Банке Дабрабыт на сроки до 36 и до 60 месяцев соответственно;

сроком до 6 месяцев, чуть дороже обойдется рассрочка от — 9,99%. Самая высокая ставка 29,9% в и до 29,99% в на сроки до 36 и до 60 месяцев соответственно; Сроки кредитования различаются также значительно: от 3 месяцев до 5 лет;

Совершить покупки за счет кредита можно на пару тысяч рублей. Максимальная сумма до 10 тысяч доступна в Банке ВТБ и Банке Дабрабыт ;

и ; Для покупки техники в кредит справка о доходах не понадобится. Исключение — Беларусбанк, если сумму покупки в кредит превышает 20 базовых величин;

Среди магазинов-партнеров у банков предсавлены самые популярные варианты: Электросила, 5 элемент, онлайн-гипермаркет e-dostavka.by (да, там тоже можно купить технику), интернет-магазин atior.by, ряд региональных магазинов бытовой техники и другие.

А что в самих магазинах?

Самые выгодные и актуальные условия можно узнать только в самих магазинах. Поэтому мы выбрали пять разных магазинов техники и изучили условия покупки товаров в рассрочку и кредит. Что из этого вышло — в таблице.

Магазин техники Банк, кредит Условия Электросила Банк ВТБ,

Рассрочка 0,0001% на 3−12 месяцев без первоначального взноса, или на 18 месяцев и взносом 30%, или 24 месяца и взносом 45%; от 50 до 10 тыс BYN Банк ВТБ,

ХитКредит 14,6% на 12,18 или 24 месяца или 0,0001% — первые 10 месяцев, далее — 14,6%; 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN Банк ВТБ,

Кредит 29,9%; от 3 до 36 месяцев; до 3 тыс BYN Банк Дабрабыт,

Рассрочка 0,000001% на 6−12 месяцев без первоначального взноса, или на 18 месяцев и взносом 30%, или 24 месяца и взносом 45%; от 50 до 10 тыс BYN Банк Дабрабыт,

ХитКредит 14,69%; 6−36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN Банк Дабрабыт,

Кредит 29,99%; от 13 до 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN Банк БелВЭБ,

ХитКредит 9,99% — первый месяц, далее 14,69%; от 6 до 36 месяцев; до 10 тыc BYN (для ИП до 3 тыс BYN) Банк БелВЭБ,

Рассрочка 0,0000001%; 3 месяца; от 50 до 7 тыс BYN Идея Банк,

ХитКредит 14,68%; 6, 10 или 12 месяцев; от 20 до 10 тыс BYN Идея Банк,

Рассрочка 0,0001%; 3 месяца; от 20 до 10 тыс BYN 5 элемент Банк ВТБ,

Экспресс-кредит 0.0001% первые 12 месяцев, далее 14,6% без первоначального взноса; 24 месяца; от 50 до 10 тыс BYN

или

0.0001% первые 18 месяцев, далее 14,6% со взносом 20%; 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN Банк ВТБ,

Рассрочка 0.0001%; 6 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN Банк ВТБ,

Экспресс-кредит «Выгодный» 14,6%; от 3 до 24 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN Банк ВТБ,

Купи выгодно 29,9%; от 3 до 36 месяцев; от 50 до 7 тыс BYN Банк Дабрабыт,

Рассрочка 0,0001%; от 6 до 12 месяцев без первоначального взноса, на 18 месяцев со взносом 0-20%; от 50 до 10 тыс BYN Банк Дабрабыт,

Комбо Кредит 14,69%; от 12 до 24 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN РРБ-Банк,

Рассрочка 0,0001%; на 6 и 12 месяцев без первоначального взноса, на 18 месяцев со взносом 20%; от 150 до 7 тыс BYN РРБ-Банк,

Кредит Комбо 14,69%; от 12 до 24 месяцев; от 200 до 15 тыс BYN Paritetbank,

Рассрочка «Золотая осень» 0,0001%; от 6 до 12 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN Банк БелВЭБ,

Новае стагоддзе 9,99% первый месяц, далее 14,69%; от 6 до 24 месяцев; от 50 до 7 тыс BYN Интернет-магазин 21vek.by Paritetbank, Банк ВТБ, Приорбанк, Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Идея Банк, Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк, Лизинговая компания Изи Кредит. в зависимости от первоначального взноса, срока кредитования и банка условия будут различаться. 14,68−29,9%; от 3 до 36 месяцев; без справки о доходах; оформление онлайн Фирменный интернет-магазин atlantshop.by РРБ-Банк, Банк БелВЭБ, Paritetbank, Банк ВТБ беспроцентная рассрочка на 3 и 6 месяцев; на ряд товаров есть беспроцентная рассрочка на 12 месяцев от Paritetbank Интернет-магазин techno.by Рассрочки в РРБ-Банке, Paritetbank и Банк ВТБ, Банк БелВЭБ беспроцентная рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса в РРБ-Банке и в Paritetbank, в Банке ВТБ -20%; на 3 месяца в Банке БелВЭБ Банк ВТБ,

Кредит 29,9%; до 36 месяцев; от 100 BYN Альфа-Банк,

Кредит 23,9% 36 месяцев; от 100 BYN Беларусбанк,

Партнер Оптимальный для товаров белорусского пр-ва, Потребительский кредит 11,25% 36 месяцев; от 100 BYN

Магазин техники Банк, кредит Условия Электросила Банк ВТБ,

Рассрочка 0,0001% на 3−12 месяцев без первоначального взноса, или на 18 месяцев и взносом 30%, или 24 месяца и взносом 45%; от 50 до 10 тыс BYN Банк ВТБ,

ХитКредит 14,6% на 12,18 или 24 месяца или 0,0001% — первые 10 месяцев, далее — 14,6%; 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN Банк ВТБ,

Кредит 29,9%; от 3 до 36 месяцев; до 3 тыс BYN Банк Дабрабыт,

Рассрочка 0,000001% на 6−12 месяцев без первоначального взноса, или на 18 месяцев и взносом 30%, или 24 месяца и взносом 45%; от 50 до 10 тыс BYN Банк Дабрабыт,

ХитКредит 14,69%; 6−36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN Банк Дабрабыт,

Кредит 29,99%; от 13 до 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN Банк БелВЭБ,

ХитКредит 9,99% — первый месяц, далее 14,69%; от 6 до 36 месяцев; до 10 тыc BYN (для ИП до 3 тыс BYN) Банк БелВЭБ,

Рассрочка 0,0000001%; 3 месяца; от 50 до 7 тыс BYN Идея Банк,

ХитКредит 14,68%; 6, 10 или 12 месяцев; от 20 до 10 тыс BYN Идея Банк,

Рассрочка 0,0001%; 3 месяца; от 20 до 10 тыс BYN 5 элемент Банк ВТБ,

Экспресс-кредит 0.0001% первые 12 месяцев, далее 14,6% без первоначального взноса; 24 месяца; от 50 до 10 тыс BYN

или

0.0001% первые 18 месяцев, далее 14,6% со взносом 20%; 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN Банк ВТБ,

Рассрочка 0.0001%; 6 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN Банк ВТБ,

Экспресс-кредит «Выгодный» 14,6%; от 3 до 24 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN Банк ВТБ,

Купи выгодно 29,9%; от 3 до 36 месяцев; от 50 до 7 тыс BYN Банк Дабрабыт,

Рассрочка 0,0001%; от 6 до 12 месяцев без первоначального взноса, на 18 месяцев со взносом 0-20%; от 50 до 10 тыс BYN Банк Дабрабыт,

Комбо Кредит 14,69%; от 12 до 24 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN РРБ-Банк,

Рассрочка 0,0001%; на 6 и 12 месяцев без первоначального взноса, на 18 месяцев со взносом 20%; от 150 до 7 тыс BYN РРБ-Банк,

Кредит Комбо 14,69%; от 12 до 24 месяцев; от 200 до 15 тыс BYN Paritetbank,

Рассрочка «Золотая осень» 0,0001%; от 6 до 12 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN Банк БелВЭБ,

Новае стагоддзе 9,99% первый месяц, далее 14,69%; от 6 до 24 месяцев; от 50 до 7 тыс BYN Интернет-магазин 21vek.by Paritetbank, Банк ВТБ, Приорбанк, Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Идея Банк, Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк, Лизинговая компания Изи Кредит. в зависимости от первоначального взноса, срока кредитования и банка условия будут различаться. 14,68−29,9%; от 3 до 36 месяцев; без справки о доходах; оформление онлайн Фирменный интернет-магазин atlantshop.by РРБ-Банк, Банк БелВЭБ, Paritetbank, Банк ВТБ беспроцентная рассрочка на 3 и 6 месяцев; на ряд товаров есть беспроцентная рассрочка на 12 месяцев от Paritetbank Интернет-магазин techno.by Рассрочки в РРБ-Банке, Paritetbank и Банк ВТБ, Банк БелВЭБ беспроцентная рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса в РРБ-Банке и в Paritetbank, в Банке ВТБ -20%; на 3 месяца в Банке БелВЭБ Банк ВТБ,

Кредит 29,9%; до 36 месяцев; от 100 BYN Альфа-Банк,

Кредит 23,9% 36 месяцев; от 100 BYN Беларусбанк,

Партнер Оптимальный для товаров белорусского пр-ва, Потребительский кредит 11,25% 36 месяцев; от 100 BYN

Чаще всего рассрочки и кредиты на технику можно оформить через Банк ВТБ , Банк БелВЭБ и Банк Дабрабыт . Кстати, вариант рассрочки и кредита можно найти как в крупных оффлайн-магазинах, так и в небольших интернет-магазинах;

, и . Кстати, вариант рассрочки и кредита можно найти как в крупных оффлайн-магазинах, так и в небольших интернет-магазинах; Процентные ставки по рассрочке близки к нулю, максимальный срок без первоначального взноса — 12 месяцев, со взносом 20% погашение долга по некоторым рассрочкам можно растянуть до 18 месяцев;

Если оформлять кредит, то он обойдется в 11,25−29,9%, максимальный срок — 36 месяцев;

Для получения кредита или рассрочки в магазине нужен только паспорт. Поручительство, справка о доходах, страховки и другие документы не требуются;

Отметим, что в случае покупки в рассрочки скидки и акции на товары не действуют и рассрочка оформляется на полную стоимость товара;

Условия покупки внутри магазина различаются в зависимости от товара. Например, в магазинах «5 элемент» рассрочка доступна только для ряда товаров, выделенных соответствующим знаком.