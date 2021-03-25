Кредиты на технику в магазинах. Нашли варианты без переплат

FINANCE.TUT.BY изучил условия партнерских предложений банков и магазинов бытовой и другой техники и проверил, будут ли они выгоднее. Скажем сразу: будут. И есть даже беспроцентные.
В обзоре мы собрали безналичные кредиты и рассрочки на товары в магазинах бытовой техники — партнерах банков. Из обзора исключались кредиты наличными, карты рассрочки и кредитные карты, а также партнерские кредиты на товары других категорий.
Банковские кредиты на товары
Партнерские кредиты на товары категории «Бытовая техника» мы собрали в таблице ниже. Такие кредиты оформляют в семи банках.
Банк, кредит
Ставка; Сумма; Срок; Справка о доходах
Магазины техники — партнеры банка
Банк ВТБ,
Экспресс-кредит
29,9%; от 50 до 10 тыс BYN; от 3 до 36 месяцев; без справки о доходах
0,000001%-29,99% в зависимости от магазина и товара; от 50 до 10 тыс BYN; до 60 месяцев; без справки о доходах
Основные партнеры: 21vek.by, Электросила и 5 элемент
Банк Решение,
Кредит через партнерскую сеть
Зависит от магазина; от 200 до 10 тыс BYN; от 6 месяцев до 5 лет; без справки о доходах
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Беларусбанк,
Партнер online
4% при сроке до 6 месяцев, 8,5% — до 9 месяцев, 11% — до 12 месяцев; до 200 БВ; без справки о доходах до 20 БВ
244 партнера в категории «Электроника и бытовая техника» в т.ч. Электросила, интернет-магазин 234.by, s-video.by и др.
Приорбанк,
Электронный кредит «Лучшие покупки»
18%; от 160 до 4,5 тыс BYN; 6 месяцев; без справки о доходах
Партнерский кредит с магазином 21vek.by
Статусбанк,
Быстрый покупки онлайн
25%; от 50 до 5 тыс BYN; 36 месяцев; без справки о доходах
в онлайн-гипермаркете E-DOSTAVKA.BY (техника в разделе «Бытовая техника»)
Технобанк,
Рассрочка
9,99%; от 200 до 6 тыс BYN; от 3 до 9 месяцев; без справки о доходах
Интернет-магазины Аtior.by, atex.shop.by, dostavim.by и ряд других
Процентные ставки по партнерским программам могут отличаться в разы. Минимальная ставка составила 4% годовых по кредиту Беларусбанка сроком до 6 месяцев, чуть дороже обойдется рассрочка от Технобанка — 9,99%. Самая высокая ставка 29,9% в Банке ВТБ и до 29,99% в Банке Дабрабыт на сроки до 36 и до 60 месяцев соответственно;
Сроки кредитования различаются также значительно: от 3 месяцев до 5 лет;
Совершить покупки за счет кредита можно на пару тысяч рублей. Максимальная сумма до 10 тысяч доступна в Банке ВТБ и Банке Дабрабыт;
Для покупки техники в кредит справка о доходах не понадобится. Исключение — Беларусбанк, если сумму покупки в кредит превышает 20 базовых величин;
Среди магазинов-партнеров у банков предсавлены самые популярные варианты: Электросила, 5 элемент, онлайн-гипермаркет e-dostavka.by (да, там тоже можно купить технику), интернет-магазин atior.by, ряд региональных магазинов бытовой техники и другие.
А что в самих магазинах?
Самые выгодные и актуальные условия можно узнать только в самих магазинах. Поэтому мы выбрали пять разных магазинов техники и изучили условия покупки товаров в рассрочку и кредит. Что из этого вышло — в таблице.
Магазин техники
Банк, кредит
Условия
Электросила
Банк ВТБ,
Рассрочка
0,0001% на 3−12 месяцев без первоначального взноса, или на 18 месяцев и взносом 30%, или 24 месяца и взносом 45%; от 50 до 10 тыс BYN
Банк ВТБ,
ХитКредит
14,6% на 12,18 или 24 месяца или 0,0001% — первые 10 месяцев, далее — 14,6%; 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
Банк ВТБ,
Кредит
29,9%; от 3 до 36 месяцев; до 3 тыс BYN
Банк Дабрабыт,
Рассрочка
0,000001% на 6−12 месяцев без первоначального взноса, или на 18 месяцев и взносом 30%, или 24 месяца и взносом 45%; от 50 до 10 тыс BYN
Банк Дабрабыт,
ХитКредит
14,69%; 6−36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
Банк Дабрабыт,
Кредит
29,99%; от 13 до 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
Банк БелВЭБ,
ХитКредит
9,99% — первый месяц, далее 14,69%; от 6 до 36 месяцев; до 10 тыc BYN (для ИП до 3 тыс BYN)
Банк БелВЭБ,
Рассрочка
0,0000001%; 3 месяца; от 50 до 7 тыс BYN
Идея Банк,
ХитКредит
14,68%; 6, 10 или 12 месяцев; от 20 до 10 тыс BYN
Идея Банк,
Рассрочка
0,0001%; 3 месяца; от 20 до 10 тыс BYN
5 элемент
Банк ВТБ,
Экспресс-кредит
0.0001% первые 12 месяцев, далее 14,6% без первоначального взноса; 24 месяца; от 50 до 10 тыс BYN
или
0.0001% первые 18 месяцев, далее 14,6% со взносом 20%; 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
Банк ВТБ,
Рассрочка
0.0001%; 6 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
Банк ВТБ,
Экспресс-кредит «Выгодный»
14,6%; от 3 до 24 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
Банк ВТБ,
Купи выгодно
29,9%; от 3 до 36 месяцев; от 50 до 7 тыс BYN
Банк Дабрабыт,
Рассрочка
0,0001%; от 6 до 12 месяцев без первоначального взноса, на 18 месяцев со взносом 0-20%; от 50 до 10 тыс BYN
Банк Дабрабыт,
Комбо Кредит
14,69%; от 12 до 24 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
РРБ-Банк,
Рассрочка
0,0001%; на 6 и 12 месяцев без первоначального взноса, на 18 месяцев со взносом 20%; от 150 до 7 тыс BYN
РРБ-Банк,
Кредит Комбо
14,69%; от 12 до 24 месяцев; от 200 до 15 тыс BYN
Paritetbank,
Рассрочка «Золотая осень»
0,0001%; от 6 до 12 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
Банк БелВЭБ,
Новае стагоддзе
9,99% первый месяц, далее 14,69%; от 6 до 24 месяцев; от 50 до 7 тыс BYN
Интернет-магазин 21vek.by
Paritetbank, Банк ВТБ, Приорбанк, Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Идея Банк, Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк,
Лизинговая компания Изи Кредит.
в зависимости от первоначального взноса, срока кредитования и банка условия будут различаться. 14,68−29,9%; от 3 до 36 месяцев; без справки о доходах; оформление онлайн
Фирменный интернет-магазин atlantshop.by
РРБ-Банк, Банк БелВЭБ, Paritetbank, Банк ВТБ
беспроцентная рассрочка на 3 и 6 месяцев; на ряд товаров есть беспроцентная рассрочка на 12 месяцев от Paritetbank
Интернет-магазин techno.by
Рассрочки в РРБ-Банке, Paritetbank и Банк ВТБ, Банк БелВЭБ
беспроцентная рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса в РРБ-Банке и в Paritetbank, в Банке ВТБ -20%; на 3 месяца в Банке БелВЭБ
Банк ВТБ,
Кредит
29,9%; до 36 месяцев; от 100 BYN
Альфа-Банк,
Кредит
23,9% 36 месяцев; от 100 BYN
Беларусбанк,
Партнер Оптимальный для товаров белорусского пр-ва, Потребительский кредит
11,25% 36 месяцев; от 100 BYN
Магазин техники
Банк, кредит
Условия
Электросила
Банк ВТБ,
Рассрочка
0,0001% на 3−12 месяцев без первоначального взноса, или на 18 месяцев и взносом 30%, или 24 месяца и взносом 45%; от 50 до 10 тыс BYN
Банк ВТБ,
ХитКредит
14,6% на 12,18 или 24 месяца или 0,0001% — первые 10 месяцев, далее — 14,6%; 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
Банк ВТБ,
Кредит
29,9%; от 3 до 36 месяцев; до 3 тыс BYN
Банк Дабрабыт,
Рассрочка
0,000001% на 6−12 месяцев без первоначального взноса, или на 18 месяцев и взносом 30%, или 24 месяца и взносом 45%; от 50 до 10 тыс BYN
Банк Дабрабыт,
ХитКредит
14,69%; 6−36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
Банк Дабрабыт,
Кредит
29,99%; от 13 до 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
Банк БелВЭБ,
ХитКредит
9,99% — первый месяц, далее 14,69%; от 6 до 36 месяцев; до 10 тыc BYN (для ИП до 3 тыс BYN)
Банк БелВЭБ,
Рассрочка
0,0000001%; 3 месяца; от 50 до 7 тыс BYN
Идея Банк,
ХитКредит
14,68%; 6, 10 или 12 месяцев; от 20 до 10 тыс BYN
Идея Банк,
Рассрочка
0,0001%; 3 месяца; от 20 до 10 тыс BYN
5 элемент
Банк ВТБ,
Экспресс-кредит
0.0001% первые 12 месяцев, далее 14,6% без первоначального взноса; 24 месяца; от 50 до 10 тыс BYN
или
0.0001% первые 18 месяцев, далее 14,6% со взносом 20%; 36 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
Банк ВТБ,
Рассрочка
0.0001%; 6 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
Банк ВТБ,
Экспресс-кредит «Выгодный»
14,6%; от 3 до 24 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
Банк ВТБ,
Купи выгодно
29,9%; от 3 до 36 месяцев; от 50 до 7 тыс BYN
Банк Дабрабыт,
Рассрочка
0,0001%; от 6 до 12 месяцев без первоначального взноса, на 18 месяцев со взносом 0-20%; от 50 до 10 тыс BYN
Банк Дабрабыт,
Комбо Кредит
14,69%; от 12 до 24 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
РРБ-Банк,
Рассрочка
0,0001%; на 6 и 12 месяцев без первоначального взноса, на 18 месяцев со взносом 20%; от 150 до 7 тыс BYN
РРБ-Банк,
Кредит Комбо
14,69%; от 12 до 24 месяцев; от 200 до 15 тыс BYN
Paritetbank,
Рассрочка «Золотая осень»
0,0001%; от 6 до 12 месяцев; от 50 до 10 тыс BYN
Банк БелВЭБ,
Новае стагоддзе
9,99% первый месяц, далее 14,69%; от 6 до 24 месяцев; от 50 до 7 тыс BYN
Интернет-магазин 21vek.by
Paritetbank, Банк ВТБ, Приорбанк, Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Идея Банк, Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк,
Лизинговая компания Изи Кредит.
в зависимости от первоначального взноса, срока кредитования и банка условия будут различаться. 14,68−29,9%; от 3 до 36 месяцев; без справки о доходах; оформление онлайн
Фирменный интернет-магазин atlantshop.by
РРБ-Банк, Банк БелВЭБ, Paritetbank, Банк ВТБ
беспроцентная рассрочка на 3 и 6 месяцев; на ряд товаров есть беспроцентная рассрочка на 12 месяцев от Paritetbank
Интернет-магазин techno.by
Рассрочки в РРБ-Банке, Paritetbank и Банк ВТБ, Банк БелВЭБ
беспроцентная рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса в РРБ-Банке и в Paritetbank, в Банке ВТБ -20%; на 3 месяца в Банке БелВЭБ
Банк ВТБ,
Кредит
29,9%; до 36 месяцев; от 100 BYN
Альфа-Банк,
Кредит
23,9% 36 месяцев; от 100 BYN
Беларусбанк,
Партнер Оптимальный для товаров белорусского пр-ва, Потребительский кредит
11,25% 36 месяцев; от 100 BYN
Чаще всего рассрочки и кредиты на технику можно оформить через Банк ВТБ, Банк БелВЭБ и Банк Дабрабыт. Кстати, вариант рассрочки и кредита можно найти как в крупных оффлайн-магазинах, так и в небольших интернет-магазинах;
Процентные ставки по рассрочке близки к нулю, максимальный срок без первоначального взноса — 12 месяцев, со взносом 20% погашение долга по некоторым рассрочкам можно растянуть до 18 месяцев;
Если оформлять кредит, то он обойдется в 11,25−29,9%, максимальный срок — 36 месяцев;
Для получения кредита или рассрочки в магазине нужен только паспорт. Поручительство, справка о доходах, страховки и другие документы не требуются;
Отметим, что в случае покупки в рассрочки скидки и акции на товары не действуют и рассрочка оформляется на полную стоимость товара;
Условия покупки внутри магазина различаются в зависимости от товара. Например, в магазинах «5 элемент» рассрочка доступна только для ряда товаров, выделенных соответствующим знаком.