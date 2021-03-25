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Этих четырех питательных веществ многим не хватает в рационе
Источник материала: Tut.by
В обновленных диетических
Отчет, обновляемый каждые пять лет Министерством здравоохранения и социальных служб США, показывает, что многим не хватает четырех жизненно важных питательных веществ — кальция, калия, пищевых волокон и витамина D.
Где их найти?
Конкретные суточные количества каждого питательного вещества основаны на рекомендуемом суточном потреблении калорий для взрослых мужчин и женщин, которым не нужно сбрасывать или набирать вес.
Так, женщины в возрасте от 19 до 50 лет должны стремиться к потреблению от 1800 до 2000 ккал в день, а женщины в возрасте от 51 года и старше — 1600 ккал. Мужчины в возрасте от 19 до 50 лет должны потреблять от 2200 до 2400 ккал, а мужчины в возрасте от 51 года и старше — 2000 ккал. Конечно, конкретные потребности в калориях зависят от человека, однако эти цифры — разумный ориентир.
Еда является предпочтительным источником получения питательных веществ, так как именно она дает важные витамины и минералы, необходимые для здоровья. Имейте в виду, что указанные порции приведенных ниже продуктов не являются рекомендуемыми размерами порций. При этом они могут помочь получить достаточное количество недостающих в ежедневном рационе веществ.
Кальций
Сколько нужно в сутки: женщины — 1000−1200 мг, мужчины — 1000 мг.
Из каких продуктов можно взять кальций:
Калий
Сколько нужно в сутки: женщины — 2600 мг; мужчины — 3400 мг.
Из каких продуктов можно взять калий:
Пищевые волокна
Сколько нужно в сутки: женщины — 22−28 мг, мужчины — 28−34 мг.
Из каких продуктов можно взять пищевые волокна:
Витамин D
Сколько нужно в сутки: женщины и мужчины — 600 международных единиц (МЕ).
Из каких продуктов можно взять витамин D:
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В обновленных диетических рекомендациях Dietary Guidelines for Americans 2020−2025 отмечается, что многие не получают достаточного количества четырех жизненно важных питательных...
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