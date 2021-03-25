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Доллар открыл торги 25 марта ростом до максимума за 48 дней

25.03.2021 10:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар открыл торги 25 марта ростом до максимума за 48 дней
Иллюстративное фото
Утром в четверг белорусский рубль уже седьмой раз подряд дорожает к российскому рублю, отбросив его на минимум за 55 дней.

Стоимость валютной корзины сегодня утром опустилась на 0,06% до минимума за 57 дней. Белорусский рубль укрепляется к корзине валют уже шестой день подряд.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:14:

Курс доллара поднялся всего на 0,0008 BYN до 2,6280 BYN/USD, но этого хватил для того, чтобы обновить локальный максимум.

Последнее время доллар растёт так, как будто не знает, что скоро ему хана!

За последние 10 торгов стоимость доллара выросла уже на 0,0348 BYN.

Курс евро упал на 0,0042 BYN до 3,1115 BYN/EUR.

Курс российского рубля снизился ещё на 0,0026 BYN до 3,4486 BYN/100 RUB — минимума за 55 дней.

За последние семь торгов сотня российских рублей рухнула в цене на 0,1054 BYN.

Московская биржа


К 10 утра курс доллара к российскому рублю опустился до 76,18 российских рублей.

Курс евро опустился до 90,05 российских рублей.

Стоимость российского рубля к иностранным валютам последнее время сильно меняется из-за неопределённости новых американских санкций. На текущий момент никто не знает на сколько серьёзными они будут.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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За последние 10 торгов стоимость доллара выросла уже на 0,0348 BYN.
 
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