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Светлана Тихановская поздравила белорусов с Днем Воли

25.03.2021 10:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Светлана Тихановская поздравила белорусов с Днем Воли
Светлана Тихановская / @tsikhanouskaya
Светлана Тихановская по случаю Дня Воли обратилась к согражданам с поздравлением. Она призналась, что «как и многие белорусы, раньше не считала 25 марта важной датой. Но в 2020 году все изменилось».

По словам Тихановской, БНР стала той страницей нашей истории, «благодаря которой через года Беларусь получила независимость, а не осталась шестью областями в составе другой страны».

«И сегодня — наш день и наш праздник. Я поздравляю нас с тем, что у нас появились единство, солидарность и воля», — отметила она.


Светлана Тихановская вспомнила также и о голосовании на платформе «Голос», где за неделю было собрано почти 750 тысяч голосов за переговоры с властью о новых выборах. Она говорит и о том, что власть пытается сорвать голосование ­ — блокирует доступ к сайту, создает фейковые рассылки и пробует запугать белорусов, которые хотят проголосовать.

«Но наша воля растет ­ — и вместе с ней растет их страх», отметила она. Тихановская напомнила, что идею переговоров поддержали ряд европейских стран.


В заключении Светлана Тихановская пожелала всем белорусам встретить следующий День Воли «в той Беларуси, которую мы заслуживаем» — в стране, где уважают закон и людей.
 
 
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