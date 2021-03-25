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Светлана Тихановская поздравила белорусов с Днем Воли
Источник материала: UDF
Светлана Тихановская / @tsikhanouskaya
По словам Тихановской, БНР стала той страницей нашей истории, «благодаря которой через года Беларусь получила независимость, а не осталась шестью областями в составе другой страны».
«И сегодня — наш день и наш праздник. Я поздравляю нас с тем, что у нас появились единство, солидарность и воля», — отметила она.
Светлана Тихановская вспомнила также и о голосовании на платформе «Голос», где за неделю было собрано почти 750 тысяч голосов за переговоры с властью о новых выборах. Она говорит и о том, что власть пытается сорвать голосование — блокирует доступ к сайту, создает фейковые рассылки и пробует запугать белорусов, которые хотят проголосовать.
«Но наша воля растет — и вместе с ней растет их страх», отметила она. Тихановская напомнила, что идею переговоров поддержали ряд европейских стран.
В заключении Светлана Тихановская пожелала всем белорусам встретить следующий День Воли «в той Беларуси, которую мы заслуживаем» — в стране, где уважают закон и людей.
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«Сегодня — наш день и наш праздник», - написала полтик.
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