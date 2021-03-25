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Против Анжелики Борис возбудили уголовное дело

25.03.2021 10:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Против Анжелики Борис возбудили уголовное дело
Анжелика Борис / hrodna.life
Председатель неофициального Союза Поляков Беларуси Анжелика Борис стала фигурантом уголовного дела, об этом сообщается в телеграм-канале Генеральной прокуратуры.

Дело возбуждено по ч.3 ст. 130 УК РБ «умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц».

Сообщается, что дело возбуждено в отношении Борис и «иных лиц» — членов Союза поляков Беларуси. Как пояснили в прокуратуре, фигуранты в течение нескольких лет провели в Гродно и области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».

В прокуратуре считают, что эти мероприятия проводились целью «реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа».

Напомним, Анжелика Борис была задержана 22 марта в Гродно за организацию несанкционированного массового мероприятия — праздника ремесленников Казюки. Ее осудили на 15 суток административного ареста. Еще до рассмотрения дела в суде в МИД Польши был вызван временный поверенный в делах Беларуси, дипломату передали требование немедленно освободить Борис.

Ранее белорусская прокуратура также ходатайствовала о ликвидации «Польской школы» в Бресте. Руководитель школы Анна Панишева также была задержана. Итогом этой истории стала высылка ряда дипломатов из Минска и Варшавы.

В четверг 25 марта стало известно, что силовики пришли с обыском к домой к активисту Союза Поляков и гродненскому журналисту Анджею Почобуту.

Кроме того, сообщает Белсат, правоохранители пришли и в польскую общественную школу и офис Союза поляков в Гродно, а также к руководителю лидского отдела Союза поляков Ирене Бернацкой.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Сообщается, что дело возбуждено в отношении Борис и «иных лиц» — членов Союза поляков Беларуси.
 
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