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Против Анжелики Борис возбудили уголовное дело
Источник материала: UDF
Анжелика Борис / hrodna.life
Дело возбуждено по ч.3 ст. 130 УК РБ «умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц».
Сообщается, что дело возбуждено в отношении Борис и «иных лиц» — членов Союза поляков Беларуси. Как пояснили в прокуратуре, фигуранты в течение нескольких лет провели в Гродно и области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».
В прокуратуре считают, что эти мероприятия проводились целью «реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа».
Напомним, Анжелика Борис была задержана 22 марта в Гродно за организацию несанкционированного массового мероприятия — праздника ремесленников Казюки. Ее осудили на 15 суток административного ареста. Еще до рассмотрения дела в суде в МИД Польши был вызван временный поверенный в делах Беларуси, дипломату передали требование немедленно освободить Борис.
Ранее белорусская прокуратура также ходатайствовала о ликвидации «Польской школы» в Бресте. Руководитель школы Анна Панишева также была задержана. Итогом этой истории стала высылка ряда дипломатов из Минска и Варшавы.
В четверг 25 марта стало известно, что силовики пришли с обыском к домой к активисту Союза Поляков и гродненскому журналисту Анджею Почобуту.
Кроме того, сообщает Белсат, правоохранители пришли и в польскую общественную школу и офис Союза поляков в Гродно, а также к руководителю лидского отдела Союза поляков Ирене Бернацкой.
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Сообщается, что дело возбуждено в отношении Борис и «иных лиц» — членов Союза поляков Беларуси.
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