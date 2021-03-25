|
Силовики в балаклавах ворвались домой к журналисту Анджею Почобуту
Источник материала: UDF
Анджей Почобут / facebook.com/andrzej.poczobut.9
Жена журналиста Оксана Почобут успела написать: «Дома милиция в балаклавах. Звонить не дают».
Основание для проведения обыска неизвестно.
Анджей Почобут — активист не признанного властями Союза поляков. 24 марта руководителя этого объединения Анжелику Борис на закрытом суде осудили на 15 суток ареста. Поводом стала организация праздника Казюки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена журналиста успела написать: «Дома милиция в балаклавах. Звонить не дают».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)