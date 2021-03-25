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Силовики в балаклавах ворвались домой к журналисту Анджею Почобуту

25.03.2021 10:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Силовики в балаклавах ворвались домой к журналисту Анджею Почобуту
Анджей Почобут / facebook.com/andrzej.poczobut.9
Утром 25 марта силовики в балаклавах ворвались домой к гродненскому журналисту Анджею Почобуту и начали обыск, передает Радио «Свабода».

Жена журналиста Оксана Почобут успела написать: «Дома милиция в балаклавах. Звонить не дают».

Основание для проведения обыска неизвестно.

Анджей Почобут — активист не признанного властями Союза поляков. 24 марта руководителя этого объединения Анжелику Борис на закрытом суде осудили на 15 суток ареста. Поводом стала организация праздника Казюки.
 
 
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Жена журналиста успела написать: «Дома милиция в балаклавах. Звонить не дают».
 
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