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Гроб для экономики: cамой быстрорастущей отраслью услуг в России стали похороны
Источник материала: UDF
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Выйти в плюс по итогам года пандемии удалось всего двум секторам - это услуги почты и курьеров (+3,6%) и ритуальные услуги (+3,8%).
Такие данные в «Мониторинге экономической ситуации» приводят эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.
Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах снизился на 17,3%.
Услуги в сфере туризма рухнули на 52%, фитнес-центров - на треть, гостиниц - на 35,1%, санаторно-курортных организаций - на 40,2%. Сектор транспортных услуг просел на 38,1%.
Чуть меньше пандемия ударила по бытовым услугам (-14,6%), образованию (-12,6%), медицинским (-9,5%) и юридическим услугам (-8,8%).
Согласно Росстату, по итогам прошлого года смертность в России выросла на 18% и стала рекордной с 2005 года - 2,124 млн человек (против 1,8 млн годом ранее).
Темпы роста смертности стали рекордными с 1947 года, когда из-за засухи, вывоза продовольствия за рубеж и создания резервов зерна на случай новой войны, умерло на 37,2% больше людей, чем годом ранее.
В декабре темпы роста смертности достигали 63% и были беспрецедентными с голода и репрессий 1933 года.
Естественная убыль населения в 2020 году удвоилась и достигла 688,7 тысячи человек.
Численность постоянного населения сократилась до 146,24 млн человек и стала минимальной с 2014 года.
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Выйти в плюс по итогам года пандемии удалось всего двум секторам.
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