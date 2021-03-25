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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гроб для экономики: cамой быстрорастущей отраслью услуг в России стали похороны Выйти в плюс по итогам года пандемии удалось всего двум секторам.

Выйти в плюс по итогам года пандемии удалось всего двум секторам - это услуги почты и курьеров (+3,6%) и ритуальные услуги (+3,8%).Такие данные в «Мониторинге экономической ситуации» приводят эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах снизился на 17,3%.Услуги в сфере туризма рухнули на 52%, фитнес-центров - на треть, гостиниц - на 35,1%, санаторно-курортных организаций - на 40,2%. Сектор транспортных услуг просел на 38,1%.Чуть меньше пандемия ударила по бытовым услугам (-14,6%), образованию (-12,6%), медицинским (-9,5%) и юридическим услугам (-8,8%).Согласно Росстату, по итогам прошлого года смертность в России выросла на 18% и стала рекордной с 2005 года - 2,124 млн человек (против 1,8 млн годом ранее).Темпы роста смертности стали рекордными с 1947 года, когда из-за засухи, вывоза продовольствия за рубеж и создания резервов зерна на случай новой войны, умерло на 37,2% больше людей, чем годом ранее.В декабре темпы роста смертности достигали 63% и были беспрецедентными с голода и репрессий 1933 года.Естественная убыль населения в 2020 году удвоилась и достигла 688,7 тысячи человек.Численность постоянного населения сократилась до 146,24 млн человек и стала минимальной с 2014 года.