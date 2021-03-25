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Гроб для экономики: cамой быстрорастущей отраслью услуг в России стали похороны

25.03.2021 10:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гроб для экономики: cамой быстрорастущей отраслью услуг в России стали похороны
Иллюстративное фото
Российский сектор услуг, представленный преимущественно малым и средним бизнесом, пережил в 2020 году падение, которого не видела статистика за всю новейшую историю страны.

Выйти в плюс по итогам года пандемии удалось всего двум секторам - это услуги почты и курьеров (+3,6%) и ритуальные услуги (+3,8%).

Такие данные в «Мониторинге экономической ситуации» приводят эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.
Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах снизился на 17,3%.

Услуги в сфере туризма рухнули на 52%, фитнес-центров - на треть, гостиниц - на 35,1%, санаторно-курортных организаций - на 40,2%.  Сектор транспортных услуг просел на 38,1%.

 Чуть меньше пандемия ударила по бытовым услугам (-14,6%), образованию (-12,6%), медицинским (-9,5%) и юридическим услугам (-8,8%).

Согласно Росстату, по итогам прошлого года смертность в России выросла на 18% и стала рекордной с 2005 года - 2,124 млн человек (против 1,8 млн годом ранее).

Темпы роста смертности стали рекордными с 1947 года, когда из-за засухи, вывоза продовольствия за рубеж и создания резервов зерна на случай новой войны, умерло на 37,2% больше людей, чем годом ранее.

В декабре темпы роста смертности достигали 63% и были беспрецедентными с голода и репрессий 1933 года.
Естественная убыль населения в 2020 году удвоилась и достигла 688,7 тысячи человек.

Численность постоянного населения сократилась до 146,24 млн человек и стала минимальной с 2014 года.
 
 
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Выйти в плюс по итогам года пандемии удалось всего двум секторам.
 
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