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Кому не надо браться за важные проекты, а кому стоит хранить секреты: гороскоп от Павла Глобы на 25 марта

25.03.2021 10:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кому не надо браться за важные проекты, а кому стоит хранить секреты: гороскоп от Павла Глобы на 25 марта
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на 25 марта 2021 сулит некоторым знакам Зодиака амбициозные замыслы, а кому-то астрологи советуют не зацикливаться на проблеме, а занять себя чем-то другим.

Об этом сообщает slovofraza.com.

Овен


В первой половине дня Овнам надо решить рабочие вопросы, во второй половине дня необходимо навести порядок в своих планах и мыслях.

Телец


Сегодня отличный день для амбициозных замыслов. В этот день Тельцы могут использовать смелые шаги, которые направлены на укрепление своего статуса.

Близнецы


Близнецам сегодня не удастся решить проблемы. Поэтому астрологи советуют не зацикливаться на проблемах, а занять себя чем-то более приятным.

Рак


Раки сегодня будут работать очень эффективно. Представители этого знака Зодиака смогут найти правильные пути для решения задач. Они также смогут генерировать интересные идеи.

Лев


Львам в этот день противопоказано браться за важные проекты, поскольку из-за невнимательности они могут все испортить. Это также касается больших денежных затрат или новых начинаний.

Дева


Девы сегодня будут очень упрямыми. Возможно, в некоторых ситуациях это будет оправдано, но далеко не во всем.

Весы


Весам сегодня лучше заняться налаживанием отношений с теми, кто их окружает. Если есть какие-то недоразумения с коллегами и близкими, то их необходимо решить на месте.

Скорпион


Астрологи не советуют Скорпионам обсуждать любые вопросы с людьми, от которых зависит продвижение их дел.

Стрелец


Стрельцам сегодня лучше не рассказывать никому свои секреты. Лучше попросите совета у близкого и дорогого вам человека.

Козерог


Астрологи советуют Козерогам сегодня побыть одним. Подумайте над важными вещами в жизни и путями их решения. При этом не нужно принимать резких решений.

Водолей


Сегодня самый продуктивный день для Водолеев будет в первой половине дня. Постарайтесь в это время сделать все важные дела.

Рыбы


Рыбам сегодня лучше заняться приведением в порядок бумаг. Вечер будет удачным для планирования будущего со своей половинкой.
 
 
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