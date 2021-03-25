25 марта: какой сегодня праздник, главные приметы, у кого именины

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Коллаж: РБК-Украина

Считалось, что в этот день приходит настоящая весна.

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О всех приметах и запретах этого дня, а также у кого именины - читайте ниже в нашем материале.Кроме того, наши предки в этот день (12 марта по старому стилю) излечивали болезни и заговором отводили беду и хворь.Православные молились Феофану о здоровье и попросили у святого преподобного заступничества и удачи.Византийский монах, летописец и богослов Феофан Сигрианский Исповедник в народе также известен как "Феофан – проломи наст". Он очень почитается православной церковью. Будущий святой родился около 760 года в Константинополе. Его отец Исаак был в родстве с византийским императором Львом III Исавром. Феофан стал стратором в довольно молодом возрасте, затем ему жаловали титул спафария. После того, как он женился на дочери византийского патриция Льва Мегало, Феофан сохранил целомудрие и решил принять монашество.Феофан был послушником обители святого Саввы. На его лице по приказу палестинского царя и гонителя христиан Феодора были начертаны раскаленным железом стихи о буйстве, поэтому Феофана Исповедника еще называют начертаным. Преподобному приписывают дар чудотворения и способность изгонять бесов.В этот день категорически нельзя ругаться и злиться, иначе весь год сулит несчастье.Согласно народным приметам, если на Феофана утром будет туман, то хорошо уродятся лен и конопля. Женщины для этого трижды объезжали верхом на кочерге конопляное поле.Считается, что если в этот день покормить птиц льняным семенем, то и урожай льна будет богатым.В случае, если 25 марта заболела лошадь, то долго она уже не поправится. Еще одна примета, связанная с конями - если они громко фыркают, то это к сильному дождю, а если это произошло в дороге, то ждите неприятную встречу. В то же время, если конь в хлеву громко заржал - то это сулит удачу. Женщинам в этот день не желательно перешагивать через лошадиную упряжь.На Феофана люди внимательно приглядывались к природе. Так, если в этот день лед тонет, а не тает, то год будет голодный и тяжелый. Если деревья покроет иней, то июнь будет дождливый. Если погода будет теплой 25 марта, то жди ненастное лето.Тем, кто найдет в этот день в ласточкином гнезде мелкий камешек, можно взять его как оберег от любого зла. Но нужно быть крайне осторожным и не повредить само гнездо, что считается большим грехом.Вообще отметим, что лошадь на Феофана считалась основным символом, и в этот день люди должны особо заботливо относиться к этим животным. Коней использовали в обрядах, чтобы уберечь от сглаза и всяких болезней. Для этого лошадь поили водой, в которой лежало кольцо или серебряная либо золотая монета.Считается, что сны, приснившиеся 25 марта, несут в себе скрытый смысл и являются вещими.Именины сегодня празднуют: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей и Ян.