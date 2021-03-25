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Рак мозга? Доставленной в больницу Кудрявцевой предвещают судьбу Фриске и Заворотнюк

25.03.2021 10:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Рак мозга? Доставленной в больницу Кудрявцевой предвещают судьбу Фриске и Заворотнюк
Лера Кудрявцева. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Здоровье Леры Кудрявцевой все сильнее волнует россиян. Поклонники теледивы подозревают страшное.

На днях Лера Кудрявцева угодила в реанимацию, напугав не только коллег, но и всю страну. Звездной блондинке внезапно стало плохо и потребовалась срочная помощь медиков. В последствии врачи приняли решение разместить телеведущую в стационаре, чтобы понаблюдать за ее состоянием. Сама Лера Кудрявцева уверяет — виноваты расшатанные нервы и накопившийся стресс, но вот фанатам слабо в это верится. Поклонники сопоставили известные факты и решили, что у знаменитости может быть опухоль мозга, от которой скончалась Жанна Фриске и с которой борется Анастасия Заворотнюк.

Пользователи Сети массово обсуждают недуг Леры Кудрявцевой в ее инстаграм-канале. Они отметили, что Лера Кудрявцева, как и погибшая Жанна Фриске, получила серьезную травму головы. Более того, телеведущая регулярно жаловалась на невыносимые головные боли, которые могут быть следствием рака. Нагнетает страх россиян и тот факт, что Лера Кудрявцева родила второго ребенка после 45 лет, прибегая к ЭКО. Вспомогательные гормональные изменения в зрелом возрасте, по мнению поклонников звезды, несут повышенные риски получить опухоль.

«Лерочка, может сделать МРТ головного мозга?», «Здоровья вам! Но не забывайте — старенькая вы уже!», «Лера, ну что-то вы зачастили бегать по больницам», "Говорю вам, что планета больше не на вашей стороне. Так что научитесь выживать, а не выжимать из себя соки», — написали комментаторы к публикациям телеведущей в личном блоге.


Тем временем Лера Кудрявцева держит поклонников в курсе своего состояния и жалуется на больничные будни.
 
 
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На днях Лера Кудрявцева угодила в реанимацию, напугав не только коллег, но и всю страну.
 
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