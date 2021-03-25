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Тихановская поздравила белорусов с Днем Воли
Источник материала: Навiны
Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская поздравила белорусов с Днем Воли, который отмечается 25 марта.
«Раньше я не считала
«Белорусская Народная Республика стала страницей нашей истории, благодаря которой спустя годы Беларусь получила независимость, а не осталась шестью областями в составе другой страны, — заявила белорусский демократический лидер. — И сегодня — наш день и наш праздник. Я поздравляю нас с тем, что у нас появились единство, солидарность и воля. И с тем, что всего за неделю мы собрали почти 750 тысяч голосов на платформе "Голос" — за мир, за переговоры, за свободное будущее нашей родной страны».
«Желаю всем нам следующее 25 марта встретить в той Беларуси, которую мы заслуживаем — в стране, где чтут закон, сохраняют права и уважают народ. Ведь уже сегодня белорусы впервые празднуют День Воли как Новый год. Так с праздником! Жыве Беларусь!» — обратилась белорусский демократический лидер к соотечественникам.
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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская поздравила белорусов с Днем Воли, который отмечается 25 марта.
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