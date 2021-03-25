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Более 400 уголовных дел на протестующих завели в Гродно с августа 2020 года

25.03.2021 10:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С августа прошлого года гродненскими следователями возбуждено более 400 уголовных дел о «массовых беспорядках, их организации, насилии, угрозах применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, оскорблении представителей власти», сообщили в СК.

Более 400 уголовных дел на протестующих завели в Гродно с августа 2020 года
Источник: grodnonews.by

Более чем 100 лицам предъявлено обвинение, 80 уголовных дел переданы прокурору для направления в суд, уточнил в интервью «Гродненской правде» заместитель начальника УСК по Гродненской области Евгений Щербак.

«Значительная часть данных преступлений совершается в интернете, — отметил Евгений Щербак. — Благодаря современным методикам расследования и раскрытия преступлений лица, причастные к их совершению, установлены и привлечены к ответственности».

 
 
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С августа прошлого года гродненскими следователями возбуждено более 400 уголовных дел о «массовых беспорядках, их организации, насилии, угрозах применения насилия...
 
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