Более 400 уголовных дел на протестующих завели в Гродно с августа 2020 года

С августа прошлого года гродненскими следователями возбуждено более 400 уголовных дел о «массовых беспорядках, их организации, насилии, угрозах применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, оскорблении представителей власти», сообщили в СК.



Источник: grodnonews.by

Более чем 100 лицам предъявлено обвинение, 80 уголовных дел переданы прокурору для направления в суд, уточнил в интервью «Гродненской правде» заместитель начальника УСК по Гродненской области Евгений Щербак.

«Значительная часть данных преступлений совершается в интернете, — отметил Евгений Щербак. — Благодаря современным методикам расследования и раскрытия преступлений лица, причастные к их совершению, установлены и привлечены к ответственности».