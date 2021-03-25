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В горевшем мусороприемнике на минской улице Куйбышева нашли труп
Источник материала: Навiны
Днем 24 марта в спасатели получили сообщение о возгорании в мусороприемной камере на улице Куйбышева, 69.
По информации МЧС, в горевшем мусоре обнаружили труп мужчины. Личность погибшего пока не установили.
Второй пожар произошел ночью 25 марта на контейнерной площадке на улице Пулихова, 25. Пламя задело стоявшее рядом легковое авто Kia Rio.
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Днем 24 марта в спасатели получили сообщение о возгорании в мусороприемной камере на улице Куйбышева, 69.
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