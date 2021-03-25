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Силовики проводят обыски у членов Союза поляков Беларуси

25.03.2021 11:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сотрудники силовых ведомств проводят обыск в доме гродненского журналиста и члена неофициального Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута.

Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на супругу журналиста.

Обыск проводится в рамках уголовного дела за разжигание вражды.

Одновременно проводится обыск в доме директора общественной школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской.

Как сообщалось, председатель СПБ Анжелика Борис 24 марат была арестована на 15 суток за организацию 7 марта традиционного праздника ремесел «Гродненские Казюки — 2021».

 
 
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Сотрудники силовых ведомств проводят обыск в доме гродненского журналиста и члена неофициального Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута.
 
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