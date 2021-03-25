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Dyson показала пылесос с «лазерным прицелом». Вот сколько он стоит

25.03.2021 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пылесос Dyson V15 Detect оснастили встроенным лазером, который может подсвечивать пыль. Ресурс The Verge рассказывает, зачем это нужно, и сколько стоит такой аппарат.


Издание пишет: пылесос получил лазерную систему (судя по фото, зеленого цвета) обнаружения пыли, которая предназначена для ее подсветки на полу — так избавиться от пыли и грязи «будет легче и быстрее». При этом лазер — во всяком случае, по словам производителя — установлен под таким углом, чтобы не просто освещать темные участки под диваном, а подсвечивать мелкие частички пыли.


В новинку также встроили мини-экран, на который выводится статистика по количеству «уничтоженной» пыли.

Сам по себе пылесос — беспроводной, и работает от заряда аккумулятора. В компании также хвалятся технологией, распознающей тип мусора. Условно, если пылесос понимает, что засасывает нечто особо для него крупное, мощность поднимется в автоматическом режиме.

В США за Dyson V15 Detect просят 699 долларов.

 
 
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Пылесос получил лазерную систему (судя по фото, зеленого цвета) обнаружения пыли, которая предназначена для ее подсветки на полу.
 
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