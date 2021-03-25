Под Гродно Peugeot сбил лося, после чего животное переехал Hyundai

Источник материала: Tut.by

Два автомобили сбили лося под Гродно, пострадала пассажирка одного из авто. Об этом сообщили в ГАИ.

Происшествие случилось вечером 24 марта на 1-м километре трассы Гродно — Ружаны — Ивацевичи. Установлено, что водитель Peugeot сбил внезапно выбежавшего на дорогу лося, после чего на лежащую на дороге тушу животного наехал Hyundai, которым управлял 22-летний парень.

В результате ДТП лось погиб. После аварии за медицинской помощью обратилась 23-летняя пассажирка Hyundai. У девушки диагностировали перелом руки.

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