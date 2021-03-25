Неизвестные в балаклавах с ломами в руках вламывались в подъезды домов. И все это, чтобы... выкрутить лампочки.





Именно такой случай произошел в минском районе Брилевичи. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, таким образом «электрики» выкручивали то ли лампочки, то ли снимали плафоны. А все затем, чтобы освещение дома не напоминало о БЧБ-флаге.





На видео вы можете посмотреть как выглядел дом, и что делали «электрики» с ломами.









Похоже, что накануне Дня Воли, по Минску курсировали «опергруппы» таких «электриков» в поисках национальной символики. Но это не помешало появлению на стенах, окнах домов столицы украшений в национальных цветах по случаю наступающего Дня воли.

















Ранее жители столицы заметили в микрорайонах Новая Боровая и Уручье молодых людей, одетых в одинаковые спортивные зелёные костюмы, которые лазят по деревьям, а ещё наклеивают на окна домов наклейки.





Желания помочь сотрудникам ЖКХ в уборке снега, как того попросили в службе, они не проявляют.