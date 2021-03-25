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В Минске задержали лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича
Источник материала: Партизан
Официальная причина задержания неизвестна, но понятно, что это только повод. Аресты активистов начались накануне Дня воли и не останавливаются.
По информации правозащитников, его отвезли в Жодино.
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В Минске задержали лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича, пишет правозащитный центр «Вясна».
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