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Журналист Денис Ивашин признан политзаключенным

25.03.2021 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларуские правозащитники признали политзаключенным журналиста Дениса Ивашина, который был задержан 12 марта, сообщает лишенный регисрации правозащитный центр «Весна».

Ивашин делал для «Новага часу» расследование об экс-сотрудниках украинского «Беркута», которые сбежали из страны, устроились на службу в беларусские силовые структуры и участвовали в разгонах протестов. Статья была основана на открытых общедоступных данных.

Ивашину предъявлено обвинение по статье 365 УК (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел), он заключен под стражу.

Правозащитники отмечают, что целью Ивашина было довести до сведения общества информации, представляющей социальную значимость, а информацию он брал из открытых источников.

Правозащитники требуют освободить Ивашина из-под стражи и прекратить его уголовное преследование.
 
 
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Беларуские правозащитники признали политзаключенным журналиста Дениса Ивашина, который был задержан 12 марта, сообщает лишенный регисрации правозащитный центр...
 
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