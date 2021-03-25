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Журналист Денис Ивашин признан политзаключенным
Источник материала: Партизан
Беларуские правозащитники признали политзаключенным журналиста Дениса Ивашина, который был задержан 12 марта, сообщает лишенный регисрации правозащитный центр «Весна».
Ивашин делал для «Новага часу» расследование об экс-сотрудниках украинского «Беркута», которые сбежали из страны, устроились на службу в беларусские силовые структуры и участвовали в разгонах протестов. Статья была основана на открытых общедоступных данных.
Ивашину предъявлено обвинение по статье 365 УК (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел), он заключен под стражу.
Правозащитники отмечают, что целью Ивашина было довести до сведения общества информации, представляющей социальную значимость, а информацию он брал из открытых источников.
Правозащитники требуют освободить Ивашина из-под стражи и прекратить его уголовное преследование.
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Беларуские правозащитники признали политзаключенным журналиста Дениса Ивашина, который был задержан 12 марта, сообщает лишенный регисрации правозащитный центр...
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