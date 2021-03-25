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Светлана Тихановская: Мы начали писать историю новой Беларуси

25.03.2021 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Сегодня - наш день и наш праздник". Светлана Тихановская призналась, что раньше не считала День Воли важной датой. И рассказала, что изменилось

Светлана Тихановская: Мы начали писать историю новой Беларуси
Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская рассказала 25 марта, что раньше не считала День Воли (дата объявления БНР) важным днем. И обратилась к белорусам на белорусском языке с поздравлениями и не только.

«Как и многие белорусы, раньше я не считала 25 марта важной датой. Но в 2020 году все изменилось. Мы начали писать историю новой Беларуси. И теперь все мы понимаем: нельзя идти в будущее, не помня о прошлом, — а иначе можно задержаться в этом прошлом на 26 лет», — призналась Светлана Тихановская.

По ее словам, Белорусская Народная Республика стала страницей нашей истории, благодаря которой спустя годы Беларусь получила независимость, а не осталась шестью областями в составе другой страны.

«И сегодня - наш день и наш праздник. Я поздравляю нас с тем, что у нас появились единство, солидарность и воля. И с тем, что всего за неделю мы собрали почти 750 тысяч голосов на платформе «Голос» – за мир, за переговоры, за свободное будущее нашей родной страны», — обратилась к белорусам Светлана Тихановская.

Демократический лидер напомнила, что белорусы продолжают голосовать на платформе «Голос» за требование начать переговоры с властями Беларуси при международном посредничестве.

«По информации ByPol, режим поставил себе цель не дать нам собрать миллион. Поэтому они блокируют доступы к сайту "Голоса", делают фейковые рассылки и пытаются запугать белорусов, которые хотят нажать на кнопку. Но наша воля растет и вместе с ней растет их страх», — похвалилась Светлана Тихановская.

«Мы уже начали диалог с международными партнерами о том, какой может быть площадка и стороны переговоров о новых выборах. Ведь наши голоса, символы и фейерверки на улицах усиливаются и требуют именно этого», — цитирует Тихановскую Телеграф.

В заключении Светлана Тихановская пожелала всем белорусам встретить следующий День Воли "в той Беларуси, которую мы заслуживаем" ­ — в стране, где уважают закон и людей.

Напомним, на данный момент в голосовании по призыву Светланы Тихановской приняли участие почти 748 тысяч белорусов. 

Голосующим предлагается всего один вопрос: «Я требую мирного разрешения кризиса в Беларуси путём переговоров. Я призываю Светлану Тихановскую провести их при международном посредничестве».

98.86% всех участников выбрали вариант «Да, согласен». 1,14% проголосовавших выбрали ответ «Нет, не согласен». 

При подсчёте результатов учитываются только голоса пользователей с белорусским номером телефона, а также голоса белорусов зарубежья, подтвердивших своё гражданство в «Голосе».
 
 
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"Сегодня - наш день и наш праздник". Светлана Тихановская призналась, что раньше не считала День Воли важной датой. И рассказала, что изменилось
 
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