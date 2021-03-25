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Трибуналу быть: десятки стран поддержали создание Международной платформы ответственности для Беларуси

25.03.2021 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ряд стран, включая США, Великобританию, Канаду, Швейцарию и несколько стран ЕС, высказались за создание Международной платформы ответственности для Беларуси (International Accountability Platform for Belarus), сообщается в пресс-релизе, распространенном в среду госдепом США.

“Согласно свидетельствам, собранным в отчете докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека, белорусские власти совершили серьезные и беспрецедентные нарушения закона, касающегося международных прав человека до, в период и после президентских выборов 9 августа. Речь идет о произвольных арестах и задержаниях, пытках, других жестоких и негуманных действиях или наказаниях, унижающих достоинство”, – говорится в пресс-релизе.

“В одном из пунктов отчета Бенедека говорится о необходимости ответственности за нарушения прав человека в контексте президентских выборов. Необходимо срочно обеспечить сбор доказательств в соответствии с международными стандартами. Ответственность за это взяла на себя Международная платформа ответственности для Беларуси (International Accountability Platform for Belarus). 

Она будет работать под руководством Датского института против пыток и белорусского правозащитного центра “Весна”, международного комитета расследования пыток в Беларуси и организации REDRESS, борющейся против пыток”, – отмечается в документе.

Инициативу поддержали власти Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Эстонии.
 
 
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Ряд стран, включая США, Великобританию, Канаду, Швейцарию и несколько стран ЕС, высказались за создание Международной платформы ответственности для Беларуси...
 
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