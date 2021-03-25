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Школам и предприятиям Жодино пришли письма с угрозами. Сейчас их охраняет милиция

25.03.2021 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в интернете появилась информация, что учеников нескольких школ в Жодино экстренно эвакуировали. В областной милиции это пока не подтвердили, но сообщили, что на электронные адреса 12 объектов города Жодино, среди которых учебные заведения и предприятия, пришли сообщения, предупреждающие о некой опасности.

— В настоящее время сотрудники милиции принимают все необходимые меры к обеспечению безопасности учащихся и работников предприятий города Жодино, объекты взяты под дополнительную охрану. Просим граждан не поддаваться панике, — уточнила официальный представитель УВД Миноблисполкома Александра Попова.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня в интернете появилась информация, что  учеников нескольких  школ в Жодино экстренно эвакуировали. В областной милиции это пока не подтвердили, но...
 
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