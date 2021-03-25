Пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb засняли на квадрокоптер

Источник материала: Onliner

Сегодня утром с космодрома «Восточный» в России запустили ракету «Союз-2.1б» с полезной нагрузкой в виде спутников сети глобального интернета OneWeb. Запуск прошел в штатном режиме, «Роскосмос» снимал его в том числе с квадрокоптера.

На орбиту были доставлены 36 спутников связи. Они будут поэтапно отделяться от разгонного блока.

Для космодрома «Восточный» это оказался второй полностью коммерческий запуск. Впервые спутники OneWeb с космодрома отправили в декабре прошлого года. В следующие полтора года планируется вывести в общей сложности несколько сотен спутников с помощью 16 пусков ракет «Союз».



