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Пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb засняли на квадрокоптер
Источник материала: Onliner
Сегодня утром с космодрома «Восточный» в России запустили ракету «Союз-2.1б» с полезной нагрузкой в виде спутников сети глобального интернета OneWeb. Запуск прошел в штатном режиме, «Роскосмос» снимал его в том числе с квадрокоптера.
На орбиту были доставлены 36 спутников связи. Они будут поэтапно отделяться от разгонного блока.
Для космодрома «Восточный» это оказался второй полностью коммерческий запуск. Впервые спутники OneWeb с космодрома отправили в декабре прошлого года. В следующие полтора года планируется вывести в общей сложности несколько сотен спутников с помощью 16 пусков ракет «Союз».
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