Что к чему пристройка? Разгадайте загадку частного дома на окраине Минска

Источник материала: Onliner

Минск, улица Солтыса. Частный сектор, зажатый между промзоной и лесопарком Степянка. В этих местах редко гуляют посторонние, разве что фотограф Gera More, снующий по Беларуси в поисках удивительного. Среди частного сектора он находит здание, которое сложно описать: крохотная покосившаяся избушка срослась здесь с новым двухэтажным коттеджем довольно приличных размеров. Балконы, пафосное крыльцо и колоннада уничтожают древнее деревянное строение одним своим присутствием, а остатки покосившейся избушки, в которой явно никто не живет, играют в этом дуэте, видимо, чисто бюрократическую скрипку.