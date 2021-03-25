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Что к чему пристройка? Разгадайте загадку частного дома на окраине Минска

25.03.2021 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минск, улица Солтыса. Частный сектор, зажатый между промзоной и лесопарком Степянка. В этих местах редко гуляют посторонние, разве что фотограф Gera More, снующий по Беларуси в поисках удивительного. Среди частного сектора он находит здание, которое сложно описать: крохотная покосившаяся избушка срослась здесь с новым двухэтажным коттеджем довольно приличных размеров. Балконы, пафосное крыльцо и колоннада уничтожают древнее деревянное строение одним своим присутствием, а остатки покосившейся избушки, в которой явно никто не живет, играют в этом дуэте, видимо, чисто бюрократическую скрипку.

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Теги: Минск
 
 
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Минск, улица Солтыса. Частный сектор, зажатый между промзоной и лесопарком Степянка. В этих местах редко гуляют посторонние, разве что фотограф Gera More, снующий по...
 
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