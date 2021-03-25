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Белорусский рубль отмечает «День рубля» — корзина дешевеет

25.03.2021 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Неожиданно праздничный день намечается у держателей белорусского рубля (то есть всех жителей страны). Дело в том, что после трех дней бурного роста доллар будто сдался и прекратил. Вы все еще верите, что белорусский рубль не знал, чем все закончится, когда притворялся слабым и заманивал доллар в ловушку?

Белорусский рубль отмечает «День рубля» — корзина дешевеет

Итак, с утра доллар прибавил какие-то крохи, плюс 0,06 копейки, его курс — 2,6278.

Евро уходит в минус — 0,42 копейки. Стоит 3,1040 рубля.

Российский рубль продолжает идти вниз. Минус 0,08 копейки, сотня торговалась по 3,4504 белорусского.

В среду доллар прибавил 1,17 копейки, до 2,6272 рубля. Евро подешевел на 0,75 копейки, до 3,1082. Российская сотня потеряла 1,64 копейки и стоила 3,4512 белорусского рубля.

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Неожиданно праздничный день намечается у держателей белорусского рубля (то есть всех жителей страны). Дело в том, что после трех дней бурного роста доллар будто...
 
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