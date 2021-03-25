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Белорусский рубль отмечает «День рубля» — корзина дешевеет
Источник материала: Onliner
Неожиданно праздничный день намечается у держателей белорусского рубля (то есть всех жителей страны). Дело в том, что после трех дней бурного роста доллар будто сдался и прекратил. Вы все еще верите, что белорусский рубль не знал, чем все закончится, когда притворялся слабым и заманивал доллар в ловушку?
Итак, с утра доллар прибавил какие-то крохи, плюс 0,06 копейки, его курс — 2,6278.
Евро уходит в минус — 0,42 копейки. Стоит 3,1040 рубля.
Российский рубль продолжает идти вниз. Минус 0,08 копейки, сотня торговалась по 3,4504 белорусского.
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