Военные РФ вывели из окружения белорусскую роту десантников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Маневры специальных подразделений Беларуси и России проходят на полигоне "Осиповичский" и днем, и ночью, передает корреспондент Sputnik.

Витебские и псковские десантники сегодня высадились с парашютами из военно-транспортного самолета Ил-76. Это финальная часть совместных маневров. На территории Беларуси активные тренировки начались 23 марта. Главное условие – действия в специфических условиях и решение нестандартных задач.

Белорусско-российские учения: с чего все начиналось

На первом этапе белорусское подразделение оказалось в сложной обстановке. Военные высадились и оказались в окружении незаконных вооруженных формирований. Россияне пришли на помощь и помогли деблокировать роту из Беларуси.

"Уверен, что наши десантники выполнят любые поставленные задачи не ниже, чем на оценку "отлично". Каждый получит положительный опыт и возьмет его на вооружение. И если где-то потребуется, то применит его на практике", – прокомментировал заместитель командира дивизии, начальник воздушно-десантной службы 76-й дивизии, гвардии полковник Роман Самохин.

По его словам, не стоит цели сравнивать бойцов Беларуси и России. Главное – почерпнуть друг у друга лучшее. И организовать взаимодействие, чтобы не было проблем в случае, если реально придется выполнять боевые задачи.

Выход из окружения, засада и "уничтожение" противника

Совместные учения белорусских и российских войск проходят с 23 по 25 марта 2021 года. Сухим языком распоряжений парашютно-десантная рота сокращена до аббревиатуры ПДР, которой поручено на различных временных этапах решать тактические задачи. После выхода из окружения, белорусским военным необходимо было организовать засады для уничтожения преследующего противника.

Отдельным пунктом заданий стало форсирование водной преграды. На пути десантников стала река Синия. Для ее преодоления решено было навести мост, через который прошли и силы тылового обеспечения – топлезаправщики, связисты и другие. Одновременно бойцам пришлось отбиваться от диверсионно-разведывательных групп, которые осложняли продвижение подразделений.

"Где-то получается, где-то не получается – для этого учения мы и проводим. Мы сделаем выводы и укажем военнослужащим на ошибки, и, думаю, на остальных этапах все будет получаться, как мы задумали", – рассказал командир 103-й бригады гвардии полковник, руководитель учений Алексей Елфимов.

Чтобы подавить действия вооруженных банд в воздух подняли авиацию. Вертолеты Ми-8-МТВ-5 были поставлены в Беларусь в рамках военно-технического сотрудничества в 2016 году. На их борт поднялся штурмовой отряд. Летчики сымитировали несколько ложных посадок, чтобы запутать противника. По отдельным группам с воздуха был открыт огонь из пулемета, расположенного внутри десантного отсека.

Финальный удар

После дневных маневров действия продолжились ночью. По замыслу учений, десантникам необходимо было удержать позиции.

Уже днем после высадки десанта на помощь военнослужащим пришли бронетранспортеры. Для поражения сил противника также были направлены минометные расчеты.

В конце занятий, наконец, освободившись от учебных боевых задач, российские бойцы согласились пообщаться с прессой и рассказали, с какими впечатлениями вернутся домой.

"Не каждому было дано представлять Россию на белорусской земле. Было десантирование с Ил-76. Это будет запоминающийся этап. Конечно, уже был тренировочный прыжок. Но площадка новая, и это всегда немного тревожно", – признался гвардии сержант Александр Митюков. – "Если честно, то я сам порывался сюда. У нас составляли списки и я контролировал, чтобы сюда попасть. Хотел познакомиться с местным менталитетом, братьями своими. Посмотреть, как жизнь и быт устроены в белорусской армии. И похвастаться перед родственниками, что я был в командировке в Беларуси".

Эту тренировку белорусских и российских десантников журналисты уже называют "двойным ударом". Многое в действиях военных остается за кадром. Как, к примеру, применение беспилотных авиакомплексов для разведки. Но такова специфика, чтобы оставаться скрытными, но наносить максимальный урон. Настоящий экзамен военных двух стран ждет осенью, когда в Беларуси и России развернуться учения "Запад-2021".

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