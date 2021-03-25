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Генпрокуратура направила в суд дело Тимы Белорусских и его 25-летнего знакомого, который находится под стражей
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Московского района направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего музыкального исполнителя о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. Как следует из
— Согласно материалам дела Р. и К. в декабре 2020 года и январе 2021 года в сети Интернет приобрели опасное наркотическое средство — гашиш массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции, — сообщает подробности Генпрокуратура.
В ходе личного обыска музыканта также нашли амфетамин массой 0,0375 грамма.
Ведомство сообщает, что свою вину обвиняемые признали в полном объеме.
Ранее избранные к Р. и К. меры пресечения — залог и заключение под стражу соответственно — прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения, сообщает Генпрокуратура.
Ранее сообщалось, что 6 января в одном из игровых клубов Минска
Сам исполнитель весьма расплывчато комментировал информацию о найденных у него наркотиках. В опубликованном видео он заявил, что находится дома и не под арестом.
— Все как всегда. Ребятки, наркотики — это плохо, это надо понимать. Поэтому не знаю, че вы там почитали, но… расходимся.
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Генпрокуратура направила в суд дело Тимы Белорусских и его 25-летнего знакомого, который находится под стражей
Ранее избранные к Р. и К. меры пресечения - залог и заключение под стражу соответственно - прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения, сообщает...
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