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Этот праздник заметят даже из космоса: как беларусы отмечают День Воли-2021

25.03.2021 11:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня беларусы отмечают День Воли – праздник, который символизирует нашу свободу и независимость. В этот день по всей стране всегда вывешивали БЧБ-флаги, устраивали концерты и ходили на марши. Но, кажется, в этом году праздник беларусов будет виден даже из космоса: просто посмотрите, как нас много! 

С самого утра по всей стране начали вывешивать флаги. 

Светлана Тихановская поздравила беларусов словами «это наш день, это наш праздник».


В твиттере хэштеги «З Днем Воли» и «Жыве!» попали в тренды. 

И, конечно, беларусы запостили в соцсеть примерно миллиард твитов-поздравлений. 

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