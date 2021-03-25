Этот праздник заметят даже из космоса: как беларусы отмечают День Воли-2021

Источник материала: KYKY

Сегодня беларусы отмечают День Воли – праздник, который символизирует нашу свободу и независимость. В этот день по всей стране всегда вывешивали БЧБ-флаги, устраивали концерты и ходили на марши. Но, кажется, в этом году праздник беларусов будет виден даже из космоса: просто посмотрите, как нас много!

С самого утра по всей стране начали вывешивать флаги.

Светлана Тихановская поздравила беларусов словами «это наш день, это наш праздник».



В твиттере хэштеги «З Днем Воли» и «Жыве!» попали в тренды.

Твитор опять перешёл на сторону народа! pic.twitter.com/SgaStuTySH — Ivan Radziankou (@Veterrr) March 25, 2021

И, конечно, беларусы запостили в соцсеть примерно миллиард твитов-поздравлений.