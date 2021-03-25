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Этот праздник заметят даже из космоса: как беларусы отмечают День Воли-2021
Источник материала: KYKY>
Сегодня беларусы отмечают День Воли – праздник, который символизирует нашу свободу и независимость. В этот день по всей стране всегда вывешивали БЧБ-флаги, устраивали концерты и ходили на марши. Но, кажется, в этом году праздник беларусов будет виден даже из космоса: просто посмотрите, как нас много!
С самого утра по всей стране начали вывешивать флаги.
Светлана Тихановская поздравила беларусов словами «это наш день, это наш праздник».
И, конечно, беларусы запостили в соцсеть примерно миллиард твитов-поздравлений.
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