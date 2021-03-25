ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Союзы журналистов Европы потребовали освобождения белорусских коллег

25.03.2021 11:51 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Журналисты 50 союзов и объединений в 33 странах Европы призвали свои правительства усилить давление и принять меры в связи с непрекращающимися нарушениями прав человека и свободы прессы в Беларуси.

"В совместно письме они призывают руководителей правительств своих стран потребовать от Беларуси незамедлительного освобождения находящихся за решеткой 12 журналистов и прекращения административного и уголовного преследования белорусских коллег", - сообщает Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на совместное письмо европейских коллег.

Сейчас в Беларуси за решеткой находятся 12 журналистов: Катерина Андреева, Дарья Чульцова, Катерина Борисевич, Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Петр Слуцкий, Ксения Луцкина, Андрей Александров, Денис Ивашин, Язэп Полубятка, Сергей Гордиевич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналисты 50 союзов и объединений в 33 странах Европы призвали свои правительства усилить давление и принять меры в связи с непрекращающимися нарушениями прав...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маці пяці дзяцей Іне Дабратвор прысудзілі 200 базавых велічынь штрафу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by