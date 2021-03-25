ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Жодино "заминировали" несколько школ и предприятий

25.03.2021 11:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Несколько учебных заведений — школы №1, 4, 5, 8, 9, а также лицей и колледж в Жодино получили сообщение о минировании.

Об этом EX-PRESS.BY сообщили родители учащихся, который сейчас эвакуируют.

По словам родителей, их попросили по возможности забрать детей из младших классов, старшеклассников отпустили домой. Тех, кого не смогли забрать, эвакуируют в учреждения культуры. 


Как сообщает TUT.BY со ссылкой на жодинскую милицию, письма поступили на 12 объектов, среди которых и школы, и предприятия.

— В настоящее время правоохранительными органами принимаются все необходимые меры к обеспечению безопасности учащихся и работников предприятий Жодино, объекты взяты под дополнительную охрану, — говорится в сообщении.

Это уже третий с начала года случай, когда учебные заведения в Жодино получают сигналы о минировании.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько учебных заведений — школы №1, 4, 5, 8, 9, а также лицей и колледж в Жодино получили сообщение о минировании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура направила в суд дело Тимы Белорусских и его 25-летнего знакомого, который находится под стражей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by