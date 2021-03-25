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В Жодино "заминировали" несколько школ и предприятий
Источник материала: Партизан
Несколько учебных заведений — школы №1, 4, 5, 8, 9, а также лицей и колледж в Жодино получили сообщение о минировании.
Об этом
По словам родителей, их попросили по возможности забрать детей из младших классов, старшеклассников отпустили домой. Тех, кого не смогли забрать, эвакуируют в учреждения культуры.
Как сообщает TUT.BY со ссылкой на жодинскую милицию, письма поступили на 12 объектов, среди которых и школы, и предприятия.
— В настоящее время правоохранительными органами принимаются все необходимые меры к обеспечению безопасности учащихся и работников предприятий Жодино, объекты взяты под дополнительную охрану, — говорится в сообщении.
Это уже третий с начала года случай, когда учебные заведения в Жодино получают сигналы о минировании.
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Несколько учебных заведений — школы №1, 4, 5, 8, 9, а также лицей и колледж в Жодино получили сообщение о минировании.
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