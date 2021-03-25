EX-PRESS.BY сообщили родители учащихся, который сейчас эвакуируют. Об этомсообщили родители учащихся, который сейчас эвакуируют.





По словам родителей, их попросили по возможности забрать детей из младших классов, старшеклассников отпустили домой. Тех, кого не смогли забрать, эвакуируют в учреждения культуры.









Как сообщает TUT.BY со ссылкой на жодинскую милицию, письма поступили на 12 объектов, среди которых и школы, и предприятия.





— В настоящее время правоохранительными органами принимаются все необходимые меры к обеспечению безопасности учащихся и работников предприятий Жодино, объекты взяты под дополнительную охрану, — говорится в сообщении.





Это уже третий с начала года случай, когда учебные заведения в Жодино получают сигналы о минировании.