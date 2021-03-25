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Многодетной матери выписали рекордный штраф за портреты политзаключенных

25.03.2021 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Штраф в 200 базовых величин выписала судья Жанна Хвойницкая многодетной матери Инне Добротвор. Она воспитывает пятерых детей. Поводом для такого штрафа стали портреты на окнах квартиры.

На стекле в квартире у Добротворов висели портеры Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Виктора Бабарико, а также герб Пагоня. В милиции посчитали, и суд с этим согласился, что был нарушен порядок проведения массового мероприятия.

Причем судья выбрала максимальное наказание по этой части статьи — 200 базовых величин или 5 800 рублей. Это "рекордный штраф" по самой народной статье, отмечают правозащитники.
 
 
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Штраф в 200 базовых величин выписала судья Жанна Хвойницкая многодетной матери Инне Добротвор. Она воспитывает пятерых детей. Поводом для такого штрафа стали...
 
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