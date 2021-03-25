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"Карпенков и Бедункевич были в ярости" "Крот" из ГУБОПиК рассказал, как на самом деле силовики относятся к протестам

25.03.2021 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера стало известно, что с инициативой BYPOL сотрудничал подполковник ГУБОПиК Станислав Лупоносов. В конце 2020 года он уволился и уехал в Украину.

"Карпенков и Бедункевич были в ярости" "Крот" из ГУБОПиК рассказал, как на самом деле силовики относятся к протестам
В фильме на БТ рассказали, что именно он передал движению за свободные выборы огромный массив внутренней информации о спецслужбах.

Накануне он дал первое интервью Нашей ниве. О чем рассказал? Кратко.

■ Почему силовики не перешли на сторону народа. "А никто им не говорил ничего. Что будет завтра? Кто кредиты будет платить? Им просто говорили - "уходите".

■ Марш 16 августа. "Карпенков и Бедункевич были в ярости, чуть ли не до того, что "как это допустили? Автоматы в руки надо брать и расстреливать".

■ О протестах в августе - почему не победили. "Народ не поверил в свою мощь и не понял, какой силой обладает. Выразил возмущение, но власти не взял".

■ Самая нелояльная Лукашенко часть силовой системы. "МВД - центральный аппарат. Около 400 людей подписалось за Бабарику".

■ Влияние ByPol на белорусских силовиков. "Белорусские силовики оглядываются на инициативу. Движение сопротивления в органах есть".

Подробности у Нашей нивы
 
 
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Вчера стало известно, что с инициативой BYPOL сотрудничал подполковник ГУБОПиК Станислав Лупоносов. В конце 2020 года он уволился и уехал в Украину.
 
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