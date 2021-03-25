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Главное в четверг. СК — о 400 уголовных делах после протестов, в минских школах назначают «срочные родительские собрания»
Источник материала: Onliner
Мы продолжаем следить за политической повесткой в нашей стране. Итак, 25 марта в Беларуси празднуют День Воли, годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, поэтому сегодня утром читатели начали присылать нам фотографии
Одной строкой. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы Союза поляков в Беларуси, обыск у журналиста Андрея Почобута
Кроме этого, белорусская новостная повестка продолжает пополняться политическими событиями. О них мы поговорим ниже.
СК: с августа прошлого года гродненскими следователями возбуждено более 400 уголовных дел «о массовых беспорядках»
Заместитель начальника УСК по Гродненской области Евгений Щербак
Появились сообщения о сбоях с интернетом у мобильных операторов
Наши читатели сообщили, что у них начались проблемы с интернетом: наблюдались проблемы сразу у нескольких мобильных операторов. Однако, по словам последних, никак перебоев нет.
В Минских школах начали назначать «срочные родительские собрания»
Сразу несколько человек сообщили нашим журналистам, что на вечер пятницы многие школы Минска начали назначать «срочные родительские собрания».
— Говорят, что собрания будут касаться школьных экзаменом, — рассказали нам родители школьников.
В Минске задержали лидера «Молодого фронта»
Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает, что сегодня в Минске задержали лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича. Его перевезли в Жодино.
Женщины записали видео в поддержку белорусок
Читатели прислали нам видео, которое посвящено белорусским женщинам. В нем упоминаются имена журналистки Екатерины Андреевой, Стефании Станюты, Алоизы Пашкевич и других.
А вот как выглядит утренний Минск
(будет дополнено)
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Главное в четверг. СК — о 400 уголовных делах после протестов, в минских школах назначают «срочные родительские собрания»
Мы продолжаем следить за политической повесткой в нашей стране. Итак, 25 марта в Беларуси празднуют День Воли, годовщину провозглашения независимости Белорусской...
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