Главное в четверг. СК — о 400 уголовных делах после протестов, в минских школах назначают «срочные родительские собрания»

Источник материала: Onliner Мы продолжаем следить за политической повесткой в нашей стране. Итак, 25 марта в Беларуси празднуют День Воли, годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, поэтому сегодня утром читатели начали присылать нам фотографии флагов на балконах. В то же время Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы Союза поляков в Беларуси, а Следственный комитет рассказал о количестве заведенных дел в Гродно после протестов. Традиционно рассказываем о главных событиях дня ниже.

Одной строкой. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы Союза поляков в Беларуси, обыск у журналиста Андрея Почобута

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы Союза поляков в Беларуси.

уголовное дело в отношении главы Союза поляков в Беларуси. К журналисту Анджею Почобуту пришла «милиция в балаклавах». Об этом БАЖ сообщила его жена.

«милиция в балаклавах». Об этом БАЖ сообщила его жена. И к важным новостям: художник из Беларуси продает свой отпечаток пальца за 1 миллион долларов...

свой отпечаток пальца за 1 миллион долларов... ...а белорусский рубль тем временем отмечает «День рубля» — корзина дешевеет.

«День рубля» — корзина дешевеет. Onliner продолжает рассказывать о жизни пенсионеров в Беларуси. Сегодня на нашем сайте истории белорусов не пенсионного возраста, которые пытаются найти работу.

Кроме этого, белорусская новостная повестка продолжает пополняться политическими событиями. О них мы поговорим ниже.

СК: с августа прошлого года гродненскими следователями возбуждено более 400 уголовных дел «о массовых беспорядках»

Заместитель начальника УСК по Гродненской области Евгений Щербак рассказал «Гродненской правде» о количестве возбужденных уголовных дел после протестов. По его словам, с августа прошлого года гродненскими следователями возбуждено более 400 уголовных дел «о массовых беспорядках, их организации, насилии, угрозах применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, оскорблении представителей власти». Сообщается, что более чем сотне лиц предъявлено обвинение, 80 уголовных дел переданы прокурору для направления в суд.





Появились сообщения о сбоях с интернетом у мобильных операторов

Наши читатели сообщили, что у них начались проблемы с интернетом: наблюдались проблемы сразу у нескольких мобильных операторов. Однако, по словам последних, никак перебоев нет.

В Минских школах начали назначать «срочные родительские собрания»

Сразу несколько человек сообщили нашим журналистам, что на вечер пятницы многие школы Минска начали назначать «срочные родительские собрания».

— Говорят, что собрания будут касаться школьных экзаменом, — рассказали нам родители школьников.





В Минске задержали лидера «Молодого фронта»

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает, что сегодня в Минске задержали лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича. Его перевезли в Жодино.





Женщины записали видео в поддержку белорусок

Читатели прислали нам видео, которое посвящено белорусским женщинам. В нем упоминаются имена журналистки Екатерины Андреевой, Стефании Станюты, Алоизы Пашкевич и других.

А вот как выглядит утренний Минск















(будет дополнено)