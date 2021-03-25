ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главное в четверг. СК — о 400 уголовных делах после протестов, в минских школах назначают «срочные родительские собрания»

25.03.2021 11:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Мы продолжаем следить за политической повесткой в нашей стране. Итак, 25 марта в Беларуси празднуют День Воли, годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, поэтому сегодня утром читатели начали присылать нам фотографии флагов на балконах. В то же время Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы Союза поляков в Беларуси, а Следственный комитет рассказал о количестве заведенных дел в Гродно после протестов. Традиционно рассказываем о главных событиях дня ниже.

Одной строкой. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы Союза поляков в Беларуси, обыск у журналиста Андрея Почобута

  • Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы Союза поляков в Беларуси.
  • К журналисту Анджею Почобуту пришла «милиция в балаклавах». Об этом БАЖ сообщила его жена.
  • И к важным новостям: художник из Беларуси продает свой отпечаток пальца за 1 миллион долларов...
  • ...а белорусский рубль тем временем отмечает «День рубля» — корзина дешевеет.
  • Onliner продолжает рассказывать о жизни пенсионеров в Беларуси. Сегодня на нашем сайте истории белорусов не пенсионного возраста, которые пытаются найти работу.

Кроме этого, белорусская новостная повестка продолжает пополняться политическими событиями. О них мы поговорим ниже.

СК: с августа прошлого года гродненскими следователями возбуждено более 400 уголовных дел «о массовых беспорядках»

Заместитель начальника УСК по Гродненской области Евгений Щербак рассказал «Гродненской правде» о количестве возбужденных уголовных дел после протестов. По его словам, с августа прошлого года гродненскими следователями возбуждено более 400 уголовных дел «о массовых беспорядках, их организации, насилии, угрозах применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, оскорблении представителей власти». Сообщается, что более чем сотне лиц предъявлено обвинение, 80 уголовных дел переданы прокурору для направления в суд.

Главное в четверг. СК — о 400 уголовных делах после протестов, в минских школах назначают «срочные родительские собрания»

Появились сообщения о сбоях с интернетом у мобильных операторов

Наши читатели сообщили, что у них начались проблемы с интернетом: наблюдались проблемы сразу у нескольких мобильных операторов. Однако, по словам последних, никак перебоев нет.

В Минских школах начали назначать «срочные родительские собрания»

Сразу несколько человек сообщили нашим журналистам, что на вечер пятницы многие школы Минска начали назначать «срочные родительские собрания».

— Говорят, что собрания будут касаться школьных экзаменом, — рассказали нам родители школьников.

Главное в четверг. СК — о 400 уголовных делах после протестов, в минских школах назначают «срочные родительские собрания»

В Минске задержали лидера «Молодого фронта»

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает, что сегодня в Минске задержали лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича. Его перевезли в Жодино.

Главное в четверг. СК — о 400 уголовных делах после протестов, в минских школах назначают «срочные родительские собрания»

Женщины записали видео в поддержку белорусок

Читатели прислали нам видео, которое посвящено белорусским женщинам. В нем упоминаются имена журналистки Екатерины Андреевой, Стефании Станюты, Алоизы Пашкевич и других.

А вот как выглядит утренний Минск







(будет дополнено)

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы продолжаем следить за политической повесткой в нашей стране. Итак, 25 марта в Беларуси празднуют День Воли, годовщину провозглашения независимости Белорусской...
 
Новости дня
Новости разные
 
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by