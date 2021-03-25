Дело Тимы Белорусских передали в суд. Он полностью признал вину

Источник материала: Onliner

Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении певца Тимы Белорусских и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1 ст. 328 УК).

Согласно материалам дела, парни в декабре и январе купили более 1,96 грамма гашиша через интернет. Часть употребили в игровом клубе, остальное обнаружили милиционеры.

В ходе личного обыска Тимы Белорусских нашли еще и 0,0375 грамма амфетамина. Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме.

«После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий обвиняемых по ч. 1 ст. 328 УК», — сообщили в прокуратуре.

Ранее избранные меры пресечения — залог и заключение под стражу соответственно — прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения.