Вихрь магнитного хаоса запечатлели на новом снимке черной дыры

Источник материала: Onliner

В 2019 году земляне впервые увидели настоящую фотографию черной дыры. Точнее, не самой дыры, а ее аккреционного диска и «тени». Новый снимок демонстрирует спиральные линии магнитных сил, что дает астрономам беспрецедентный взгляд на то, как ведут себя космические монстры.

Это снимок все той же черной дыры в центре гигантской галактики M87, которая находится примерно в 55 млн световых лет от Земли. Специалисты, которые в 2019 году представили первый снимок, обнаружили, что могут измерить магнитные поля вокруг черной дыры и нанести их на поляризованное изображение.







