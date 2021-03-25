ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вихрь магнитного хаоса запечатлели на новом снимке черной дыры

25.03.2021 11:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В 2019 году земляне впервые увидели настоящую фотографию черной дыры. Точнее, не самой дыры, а ее аккреционного диска и «тени». Новый снимок демонстрирует спиральные линии магнитных сил, что дает астрономам беспрецедентный взгляд на то, как ведут себя космические монстры.

Это снимок все той же черной дыры в центре гигантской галактики M87, которая находится примерно в 55 млн световых лет от Земли. Специалисты, которые в 2019 году представили первый снимок, обнаружили, что могут измерить магнитные поля вокруг черной дыры и нанести их на поляризованное изображение.

Вихрь магнитного хаоса запечатлели на новом снимке черной дыры


Вихрь магнитного хаоса запечатлели на новом снимке черной дыры

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году земляне впервые увидели настоящую фотографию черной дыры. Точнее, не самой дыры, а ее аккреционного диска и «тени». Новый снимок демонстрирует спиральные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крысы, кровь и БЧБ: Naka выпустила видео на песню «Страна N»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by