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Вихрь магнитного хаоса запечатлели на новом снимке черной дыры
Источник материала: Onliner
В 2019 году земляне
Это снимок все той же черной дыры в центре гигантской галактики M87, которая находится примерно в 55 млн световых лет от Земли. Специалисты, которые в 2019 году представили первый снимок, обнаружили, что могут измерить магнитные поля вокруг черной дыры и нанести их на поляризованное изображение.
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