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Это рекорд? Матери пятерых детей дали штраф 5800 рублей за портреты и «Погоню» на окне
Источник материала: Onliner
В суде Заводского района Минска сегодня рассматривали дело Инны Добротвор по ч. 3 ст. 24.23 КоАП. В итоге судья Жанна Хвойницкая присудила матери пятерых детей максимальный штраф по данной статье — 200 базовых величин, или 5800 рублей. Напомним, с 1 марта в силу вступил новый КоАП, раньше за такое нарушение максимальный штраф был 50 базовых.
Как
Муж Инны, журналист Илья Добротвор, подтвердил Onliner, что сегодня был суд и его жене дали максимальный штраф.
— Конечно, будем обжаловать приговор, — сказал Илья.
21 марта сообщалось о задержании Инны Добротвор, это было связано с проверкой по факту расклеивания плакатов политзаключенных в подъезде, где живут Инна и Илья. Дома у семьи был обыск, Инну вечером отпустили.
— По этой ситуации новой информации нет, Инне обвинение не предъявляли, — добавил Илья.
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В суде Заводского района Минска сегодня рассматривали дело Инны Добротвор по ч. 3 ст. 24.23 КоАП. В итоге судья Жанна Хвойницкая присудила матери пятерых детей...
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