Это рекорд? Матери пятерых детей дали штраф 5800 рублей за портреты и «Погоню» на окне

Источник материала: Onliner

В суде Заводского района Минска сегодня рассматривали дело Инны Добротвор по ч. 3 ст. 24.23 КоАП. В итоге судья Жанна Хвойницкая присудила матери пятерых детей максимальный штраф по данной статье — 200 базовых величин, или 5800 рублей. Напомним, с 1 марта в силу вступил новый КоАП, раньше за такое нарушение максимальный штраф был 50 базовых.

Как сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна», основанием для протокола стали вывешенные на окне квартиры портреты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Виктора Бабарико, а также герб «Погоня».

Муж Инны, журналист Илья Добротвор, подтвердил Onliner, что сегодня был суд и его жене дали максимальный штраф.

— Конечно, будем обжаловать приговор, — сказал Илья.

21 марта сообщалось о задержании Инны Добротвор, это было связано с проверкой по факту расклеивания плакатов политзаключенных в подъезде, где живут Инна и Илья. Дома у семьи был обыск, Инну вечером отпустили.

— По этой ситуации новой информации нет, Инне обвинение не предъявляли, — добавил Илья.