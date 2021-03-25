Lada Niva Travel начали продавать в Чехии. Цена — от 16 тысяч евро

Источник материала: Onliner

В Чехии зафиксирован неожиданный рост интереса к автомобилям Lada. И это притом, что россияне прекратили официальные поставки своих автомобилей в ЕС. Как пишет портал Auto.cz, независимый дилер в Чехии начал продажи Lada Niva Travel. Цена — от 16 тысяч евро.

Стандартная комплектация Niva Travel включает центральный замок, водительскую подушку безопасности, ABS, систему распределения тормозных усилий, передние электрические стеклоподъемники, аудиоподготовку и стальные 15-дюймовые диски. Под капотом — всем известный 80-сильный мотор объемом 1,7 литра, работающий в паре с 5-МКП. Есть «раздатка» и блокировка центрального дифференциала.

Этот же дилер продолжает привозить в Чехию внедорожники Lada Niva Legend (обычная «Нива»). Эта модель чуть дешевле — от 14,8 тысячи евро. Как видите, в Чехии «Лады» значительно дороже, чем у нас. Это связано с доставкой и таможенным налогом. Впрочем, какой-никакой спрос на Niva есть как в Чехии, так и в других странах ЕС. Это самый доступный внедорожник с полным приводом и «раздаткой» на рынке.