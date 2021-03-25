ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Lada Niva Travel начали продавать в Чехии. Цена — от 16 тысяч евро

25.03.2021 11:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Чехии зафиксирован неожиданный рост интереса к автомобилям Lada. И это притом, что россияне прекратили официальные поставки своих автомобилей в ЕС. Как пишет портал Auto.cz, независимый дилер в Чехии начал продажи Lada Niva Travel. Цена — от 16 тысяч евро.

Стандартная комплектация Niva Travel включает центральный замок, водительскую подушку безопасности, ABS, систему распределения тормозных усилий, передние электрические стеклоподъемники, аудиоподготовку и стальные 15-дюймовые диски. Под капотом — всем известный 80-сильный мотор объемом 1,7 литра, работающий в паре с 5-МКП. Есть «раздатка» и блокировка центрального дифференциала.

Этот же дилер продолжает привозить в Чехию внедорожники Lada Niva Legend (обычная «Нива»). Эта модель чуть дешевле — от 14,8 тысячи евро. Как видите, в Чехии «Лады» значительно дороже, чем у нас. Это связано с доставкой и таможенным налогом. Впрочем, какой-никакой спрос на Niva есть как в Чехии, так и в других странах ЕС. Это самый доступный внедорожник с полным приводом и «раздаткой» на рынке.

LADA Vesta I, 2016 г.в., 90 000 км
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
17 865 р.
6800$ / 5748€
LADA 4x4, 1987 г.в., 70 000 км
красный, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
3284 р.
1250$ / 1057€
LADA Granta I Plus, 2014 г.в., 111 000 км
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
11 675 р.
4444$ / 3756€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Чехии зафиксирован неожиданный рост интереса к автомобилям Lada. И это притом, что россияне прекратили официальные поставки своих автомобилей в ЕС. Как пишет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Осиповичами день и ночь стреляли и форсировали реку - это учения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by